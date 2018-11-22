Luiz Carlos Cruz: número crescente de prisões é um problema no ES

Álvaro Duboc, Luiz Carlos Cruz, Jacqueline Moraes, Renato Casagrande, Nara Borgo e Fábio Damasceno durante anúncio feito na Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva

O futuro secretário de Justiça do Espírito Santo afirmou que o número crescente de prisões é um problema no Estado. Luiz Carlos Cruz vai comandar a pasta a partir de 2019. Ele é o terceiro delegado da Polícia Federal a ser anunciado para o primeiro escalão no governo de Renato Casagrande. Os outros são Álvaro Duboc (Planejamento) e Roberto Sá (Segurança).

O governador eleito também anunciou nesta quarta-feira (21) o nome de Nara Borgo para a Secretaria de Direitos Humanos. Atualmente, ela ocupa essa função na Prefeitura de Vitória.

Cruz diz que, para reduzir essa estatística relacionada ao número de prisões no Espírito Santo, é essencial que sejam feitos investimentos em ressocialização e na qualificação das prisões. “É importante qualificar o encarceramento. O que é a prisão necessária ou a que pode ser trocada por medida alternativa. Também é preciso trazer mais credibilidade para essas medidas para que elas possam, efetivamente, serem executadas”, disse.

Your browser does not support the audio element. Índice crescente de prisões no ES preocupa novo secretário de Justiça

Hoje, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Estado tem 22.146 presos para 13.829 vagas no sistema prisional. Casagrande garantiu que vai manter a contratação de empresa para construir uma nova unidade com capacidade para 800 detentos no Complexo de Xuri. A licitação foi anunciada na tarde da última terça-feira (20) pelo atual governador Paulo Hartung.

O crescente número de encarcerados no Espírito Santo é uma preocupação do futuro secretário. “A curva de encarceramento está fazendo uma exponencial, vem crescendo de uma forma muito acelerada, o que causa problema de excesso de lotação. Isso é sempre uma bomba-relógio. Com o tempo, pode causar alguns problemas”, afirmou.

Luiz Carlos Cruz destacou a necessidade de investir em ressocialização para evitar reincidência e oferecer oportunidades para que o egresso do sistema prisional possa se inserir no mercado de trabalho. Para isso, citou a possibilidade de oferta de trabalho e de ensino profissionalizante dentro dos próprios presídios.

Superlotação

A próxima secretária de Direitos Humanos do Espírito Santo, Nara Borgo, também falou sobre superlotação em unidades do Iases. Em setembro, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), mais de 200 jovens que cumpriam medida socioeducativa foram liberados justamente por conta da falta de vagas.

“Temos um grande número de adolescentes internados provisoriamente. Precisamos trabalhar para resolver isso e também tratar sobre as medidas em meio aberto, como a semiliberdade e a liberdade assistida”, comentou.

Nara Borgo também afirmou que, do ponto de vista da pasta que será comandada por ela, é preciso fazer um trabalho de formação com profissionais da Segurança Pública do Estado. “Infelizmente, eu acho que a resistência aos direitos humanos sempre existiu, mas estamos aqui para fazer um trabalho, também, de formação das pessoas que trabalham no governo.”

Além de Nara Borgo e de Luiz Carlos Cruz, nesta quarta-feira, o governador eleito Renato Casagrande também apresentou Fábio Damasceno para a Secretaria de Transportes e Obras Públicas e Luiz Cesar Maretto para o DER-ES. Segundo o governador, a intenção é finalizar a indicação de nomes do primeiro e segundo escalão do governo até o dia 15 de dezembro.

QUEM SÃO ELES

Luiz Carlos Cruz (Justiça)

Luiz Carlos Cruz é delegado da Polícia Federal. Formado em Direito pela UERJ e Ciências Náuticas. Foi chefe da delegacia de Polícia Marítima por sete anos. Coordenou a missão estadual de Segurança Pública de Portos Terminais, Instalações Portuárias e Vias Navegáveis do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis por seis meses. Foi diretor de Operações da Secretaria Extraordinária para Segurança de Grandes Eventos do RJ, responsável pelo planejamento, treinamento e coordenação das ações de segurança para eventos como a Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do Mundo Fifa 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016.

Fábio Damasceno (Transporte e Obras Públicas)

Fábio Ney Damasceno, 43 anos, é engenheiro civil com especialização em Transportes pela Faculdade de Engenharia Industrial São Bernardo do Campo. Cursou mestrado em Transportes e fez Administração Pública e Gestão de Cidades. Atua na área de transportes desde 1996 e já trabalhou na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e em outras empresas de consultoria do setor. Foi diretor de Transportes do DER-ES e secretário municipal de Transportes e Infraestrutura Urbana de Vitória. Na primeira gestão Casagrande, foi secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Durante um ano foi secretário-adjunto da Secretaria de Mobilidade do DF. Desde setembro de 2016 ocupa o cargo de secretário de Mobilidade do Distrito Federal.

Nara Borgo (Direitos Humanos)

Nara Borgo Cypriano Machado, 39 anos, é mestre em Direito, especialista em Direito Penal Econômico (Universidade de Castilha, La Mancha, Espanha). Professora universitária, cursa MBA em Gestão de Pessoas. Já foi vice-presidente da OAB-ES, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e atuou como conselheira no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Atualmente, é secretária municipal de Direitos Humanos de Vitória.

Luiz Cesar Maretto (DER)

Luiz Cesar Maretto, 58 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Gama Filho. Foi diretor do Dertes e diretor de Transporte do DER. Na primeira gestão Casagrande foi diretor do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes).

OUTROS NOMES ANUNCIADOS

Roberto Sá (Segurança)

Vitor De Angelo (Educação)

Tyago Hoffmann (Governo)

Álvaro Duboc (Planejamento)

Rogelio Pegoretti (Fazenda)

Davi Diniz (Casa Civil)

Flavia Mignoni (Comunicação)

Rodrigo de Paula (Procuradoria-Geral do Estado)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (Instituto Jones dos Santos Neves)