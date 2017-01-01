Luciano Rezende promete reinventar a cidade e mais empregos

Com a promessa de reinventar a Vitória pós Fundap – o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias – e tornar a Capital ainda mais segura, o prefeito Luciano Rezende (PPS) tomou posse no final da tarde deste domingo (1º), no auditório da Câmara Municipal, em Bento Ferreira.

O prefeito reeleito chegou ao local acompanhado da esposa e dos filhos. O ex-governador Renato Casagrande (PSB) também compareceu à posse do aliado político. Na Casa Legislativa, Luciano proferiu poucas palavras, cumprindo apenas os protocolos exigidos na cerimônia. De lá, ele seguiu acompanhado do vice-prefeito Sérgio Sá (PSB) e de correligionários para um salão na prefeitura, onde discursou pela primeira vez após a posse.

“É preciso gerar emprego, trabalho e renda. Refundar a cidade neste período pós Fundap. Nós vamos fazer isso através da capacitação das pessoas, comércio, turismo, ciência e tecnologia e atividades de esporte e cultura, que humanizam a cidade e geram renda”, discursou.

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Luciano também firmou o compromisso de tornar a capital ainda mais segura nos próximos anos. “Nós iniciamos o primeiro governo com Vitória sendo a capital mais violenta do país, no início de 2013. Hoje, é a capital mais segura do país. Humanizando essa cidade e transformando Vitória em um lugar ocupado pelas famílias é o que queremos deixar”, complementa.

Receita

O prefeito salientou ainda que Vitória foi a capital brasileira que mais teve queda na receita, mas que fez o dever de casa e reduziu de maneira expressiva os gastos com custeio. “Em um cenário onde várias prefeituras decretaram estado de calamidade financeira e estados em dificuldade fiscal, a prefeitura fecha o ano cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e se destaca no país”.