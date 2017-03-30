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Luciano Rezende diz que vai à Justiça contra Cesan

Prefeito de Vitória quer que a estatal preste serviço de fornecimento de água de forma adequada em bairros na Capital

Publicado em 30 de Março de 2017 às 20:29

Publicado em 

30 mar 2017 às 20:29
A prefeitura de Vitória vai à Justiça para pedir que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) preste serviço de fornecimento de água de forma adequada nos bairros Romão e Forte São João. De acordo com o prefeito Luciano Rezende (PPS), em entrevista ao programa
CBN Cotidiano
, na tarde desta quinta-feira (30), foram investidos mais de R$ 40 milhões na região e a estatal não presta o serviço adequadamente.
Luciano se queixa da qualidade do serviço prestado pela Cesan para os moradores dos locais mais altos da Capital. “O nosso fornecimento de água nos morros, nas partes mais altas da cidade, têm uma deficiência, uma intermitência, ou seja, uma irregularidade enorme”, afirmou à Rádio CBN.
Luciano Rezende diz que vai à Justiça contra Cesan
O prefeito também reclama de falta de esclarecimentos da Cesan em relação a questões enviadas pela prefeitura. De acordo com Luciano Rezende, os questionamentos seguem sem resposta desde 2013, quando assumiu a prefeitura da Capital.
O mandatário indaga qual o percentual de arrecadação da cidade de Vitória na receita total da Cesan. Além disso, ele aponta que não há garantias de que a conta de água e de esgoto é justa e equilibrada já que não consegue ter acesso aos dados para calcular isso.
A insatisfação com a Cesan motivou a prefeitura a lançar um Procedimento de Manifestação de Interesse Público para que empresas de saneamento possam apresentar estudos sobre o serviço públicos na cidade de Vitória. O prazo para manifestação é de 120 dias. De acordo com o prefeito, a própria Cesan pode participar desse processo.
A CBN tentou contato com a assessoria de imprensa da Cesan por telefone, mas as ligações não foram atendidas.
Confira a entrevista, na íntegra, cedida ao jornalista Fábio Botacin

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