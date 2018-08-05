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Alfinetada em Hartung

Luciano Rezende diz que política de domínio absoluto será enterrada

As declarações foram dadas durante discurso, que durou cerca de 20 minutos, na convenção do PPS, que aconteceu na Câmara de Vitória, neste domingo (05)

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 14:03

Publicado em 

05 ago 2018 às 14:03
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), sem citar diretamente o nome de Paulo Hartung (MDB), 'alfinetou' o atual governador durante convenção do partido. Luciano Rezende disse que, no Estado, existe uma maneira de se fazer política que está prestes a acabar. “Aqui no Espírito Santo tem um modelo que vai ser enterrado, falta pouco para isso. É um modelo de domínio absoluto dos sonhos e desejos de qualquer outra pessoa. Isso é uma tragédia, acaba com lideranças novas.”
Luciano Resende diz que política de domínio absoluto será enterrada
As declarações foram dadas durante discurso, que durou cerca de 20 minutos, na convenção do PPS, que aconteceu na Câmara de Vitória, na manhã deste domingo (05). Adversário político declarado de Hartung, o prefeito de Vitória também disse que com o apoio dos presentes na convenção do PPS conseguiu derrotar um consórcio formado para derrotá-lo nas eleições que disputou para a Prefeitura da Capital. “Foi com o apoio de vocês que nós vencemos o consórcio que foi formado para nos derrotar, por um poderoso, por uma 'mão peluda', em 2012 e em 2016. Graças a Deus, estamos caminhando para um Espírito Santo livre disso.”
Às vésperas do início da campanha eleitoral, membros do governo Hartung, incluindo o vice-governador Cesar Colnago (PSDB), têm manifestado apoio a Renato Casagrande, do PSB. Luciano Rezende afirmou que, na reta final das convenções partidárias, o sentimento dentro do PPS é de bem estar e que a coligação se mantém harmonizada.

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