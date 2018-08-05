Luciano Rezende diz que política de domínio absoluto será enterrada

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), sem citar diretamente o nome de Paulo Hartung (MDB), 'alfinetou' o atual governador durante convenção do partido. Luciano Rezende disse que, no Estado, existe uma maneira de se fazer política que está prestes a acabar. “Aqui no Espírito Santo tem um modelo que vai ser enterrado, falta pouco para isso. É um modelo de domínio absoluto dos sonhos e desejos de qualquer outra pessoa. Isso é uma tragédia, acaba com lideranças novas.”

Your browser does not support the audio element. Luciano Resende diz que política de domínio absoluto será enterrada

As declarações foram dadas durante discurso, que durou cerca de 20 minutos, na convenção do PPS, que aconteceu na Câmara de Vitória, na manhã deste domingo (05). Adversário político declarado de Hartung, o prefeito de Vitória também disse que com o apoio dos presentes na convenção do PPS conseguiu derrotar um consórcio formado para derrotá-lo nas eleições que disputou para a Prefeitura da Capital. “Foi com o apoio de vocês que nós vencemos o consórcio que foi formado para nos derrotar, por um poderoso, por uma 'mão peluda', em 2012 e em 2016. Graças a Deus, estamos caminhando para um Espírito Santo livre disso.”