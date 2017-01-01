Luciano deve se reaproximar Hartung para "buscar o bem comum", avalia Paulo Ruy Carnelli

O Secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, que participou da posse do prefeito reeleito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), na tarde deste domingo (01), avaliou que o socialista deve se reaproximar do governador Paulo Hartung (PMDB) "para buscar o bem comum”.
“Para fazermos as coisas da melhor forma a gente precisa estar próximo e conversando. Para mim, as disputas terminam nas eleições e nas posses. A partir dali os atores tem que sentar e conversar. Eu acho que todos devem se reaproximar para resolver as coisas importantes para população”, afirmou.
Carnelli também destacou que diversos serviços funcionam de maneira bem integrada na Região Metropolitana, nas áreas de saúde e tratamento de esgoto. Sobre a integração do sistema de transporte coletivo de Vitória com o Sistema Transcol, o palaciano disse apenas que esse assunto tem avançado, mas que o trabalho deve ser feito com muito estudo e discussão com a população.