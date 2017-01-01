Luciano deve se reaproximar Hartung para "buscar o bem comum", avalia Paulo Ruy Carnelli

O Secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, que participou da posse do prefeito reeleito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), na tarde deste domingo (01), avaliou que o socialista deve se reaproximar do governador Paulo Hartung (PMDB) "para buscar o bem comum”.

“Para fazermos as coisas da melhor forma a gente precisa estar próximo e conversando. Para mim, as disputas terminam nas eleições e nas posses. A partir dali os atores tem que sentar e conversar. Eu acho que todos devem se reaproximar para resolver as coisas importantes para população”, afirmou.