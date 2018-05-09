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Título de eleitor

Último dia para regularizar título tem fila gigantesca em cartórios

Às 10h, mais de 700 pessoas esperavam pelo atendimento em uma unidade de Cariacica

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 13:09

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 mai 2018 às 13:09
Fila no cartório eleitoral de Itacibá Crédito: Caíque Verli
O último dia para regularizar o título de eleitor foi marcado por filas gigantescas nos cartórios eleitorais da Grande Vitória. Na unidade de Itacibá, bairro de Cariacica, o número de pessoas era tão grande que se estendia para além do quarteirão e ainda chegava ao morro próximo ao cartório. Às 10h, mais de 700 pessoas esperavam pelo atendimento.
O cartório abriu às 9h, mas os primeiros eleitores chegaram na noite anterior. E com a chuva forte que atingiu a região durante a madrugada e a manhã desta quarta-feira (09), quem não estava preparado ficou debaixo d'água, como contou o motorista Romildo Leandro.
Último dia para regularizar título tem fila gigantesca em cartórios
Motorista Romildo Leandro ficou horas na fila do cartório eleitoral de Itacibá Crédito: Caíque Verli
"Está chovendo, a gente não tem lugar para se abrigar. A promessa é de que todos vão ser atendidos. A minha senha é 415, mas dá uma olhada lá para trás. Deve ter umas 700, 800 pessoas na fila", disse.
Quem estava na espera não tinha a menor noção de que horas sairia da fila. A Isabela Chaves, que é autônoma, teve que levar os filhos para a porta do cartório.
A Isabela Chaves, que é autônoma, teve que levar os filhos para a porta do cartório de Itacibá Crédito: Caíque Verli
"Tive que trazer meus dois filhos. A menina estuda pela parte da manhã. Como eu não tinha noção de quantas pessoas teriam e de que horário sairia daqui, tive que deixar de levá-la para escola e trazê-la comigo. Agora estou nesse impasse esperando", contou.
As filas também dobravam os quarteirões dos cartórios de Campo Grande, também em Cariacica, do Ibes, em Vila Velha, e de Jardim Camburi, em Vitória. Como este é um ano eleitoral, a solicitação, transferência ou regularização do título deve ocorrer até 151 dias antes do pleito. Por isso, o prazo se expira nesta quarta-feira (09).
Fila do cartório eleitoral em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

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