Último dia para regularizar título tem fila gigantesca em cartórios

Fila no cartório eleitoral de Itacibá Crédito: Caíque Verli

O último dia para regularizar o título de eleitor foi marcado por filas gigantescas nos cartórios eleitorais da Grande Vitória. Na unidade de Itacibá, bairro de Cariacica, o número de pessoas era tão grande que se estendia para além do quarteirão e ainda chegava ao morro próximo ao cartório. Às 10h, mais de 700 pessoas esperavam pelo atendimento.

O cartório abriu às 9h, mas os primeiros eleitores chegaram na noite anterior. E com a chuva forte que atingiu a região durante a madrugada e a manhã desta quarta-feira (09), quem não estava preparado ficou debaixo d'água, como contou o motorista Romildo Leandro.

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Motorista Romildo Leandro ficou horas na fila do cartório eleitoral de Itacibá Crédito: Caíque Verli

"Está chovendo, a gente não tem lugar para se abrigar. A promessa é de que todos vão ser atendidos. A minha senha é 415, mas dá uma olhada lá para trás. Deve ter umas 700, 800 pessoas na fila", disse.

Quem estava na espera não tinha a menor noção de que horas sairia da fila. A Isabela Chaves, que é autônoma, teve que levar os filhos para a porta do cartório.

A Isabela Chaves, que é autônoma, teve que levar os filhos para a porta do cartório de Itacibá Crédito: Caíque Verli

"Tive que trazer meus dois filhos. A menina estuda pela parte da manhã. Como eu não tinha noção de quantas pessoas teriam e de que horário sairia daqui, tive que deixar de levá-la para escola e trazê-la comigo. Agora estou nesse impasse esperando", contou.

As filas também dobravam os quarteirões dos cartórios de Campo Grande, também em Cariacica, do Ibes, em Vila Velha, e de Jardim Camburi, em Vitória. Como este é um ano eleitoral, a solicitação, transferência ou regularização do título deve ocorrer até 151 dias antes do pleito. Por isso, o prazo se expira nesta quarta-feira (09).