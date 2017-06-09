O último dia de vacinação contra a gripe na Grande Vitória contou com poucas doses disponíveis. Isso porque as vacinas acabaram na maioria das unidades de saúde da Região Metropolitana e só Cariacica ainda tinha doses para toda a população durante a manhã, além de uma unidade de Vila Velha. Em todo o Espírito Santo foram mais de 830 mil vacinados, o que representa 87% de cobertura vacinal do público-alvo, até a manhã desta sexta-feira, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Your browser does not support the audio element. Último dia de vacinas da gripe tem poucas doses

Na última semana o Ministério da Saúde liberou a vacinação para toda a população, mas nem todo mundo conseguiu. Foi o caso da técnica em enfermagem Eidy Ferreira dos Santos, de 33 anos, de Bela Aurora, que obteve senha apenas para o filho. “Eu fiquei sem senhas assim como muitas pessoas, mas uma conhecida me deu, para meu filho. Acredito que temos de dormir aqui na fila, porque falam que liberam para todo mundo, mas a gente chega aqui e só tem cem (senhas)”, acrescentou.

Muita gente precisou chegar cedo para conseguir vacina em Cariacica, como foi o caso do motorista Marcos Afonso, de 52 anos, que pegou senhas para os pais e chegou ainda de madrugada. “Já tinha gente pra caramba. O pessoal chega entre 3h e 3h30. A saúde pública é assim mesmo. Falaram que em outros municípios não tinha, então o pessoal fica ‘empolgado'”, disse.

Em Cariacica, segundo a prefeitura 56,8 mil pessoas tomaram vacina até quinta-feira (8), mas foram disponibilizadas 87 mil para o município, incluindo as segundas doses para crianças.