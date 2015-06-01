Última semana de campanha contra a gripe começa restando 3% para meta de vacinação

Nesta última semana de vacinação, cerca de 190 mil pessoas ainda precisam ser vacinadas no Estado. O grupo de risco é composto de 842.608 pessoas. Até esta segunda-feira (1º), cerca de 652 mil pessoas já foram vacinadas. O Estado trabalha com a meta de imunizar 80% do público-alvo e já conseguiu atingir 77% dessas pessoas.

Neste início de junho a situação é diferente, após a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe. Na última semana do período anterior, no início da segunda quinzena de maio, um pouco mais de 30% do grupo de risco havia sido imunizado. A campanha terminaria em maio, mas foi prorrogada para que mais pessoas sejam vacinadas. Desta vez, 3% do público prioritário necessita da vacina, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Your browser does not support the audio element. Última semana de campanha contra a gripe começa restando 3 por cento para meta de vacinação

Nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Guarapari e Viana, a média de vacinados segue o número estadual, com cerca de 70% do público imunizado nestes municípios. Na capital Vitória, a meta é vacinar 74.262 pessoas, sendo que 53.197 já foram imunizadas, num total de 71% do público-alvo. Dentre estes, a presença maior foi de idosos, com 78% deste público comparecendo aos postos de saúde.

Já Cariacica é o município da Grande Vitória com pior índice até então, com 49% do público-alvo imunizado. A prefeitura do município acredita que na última semana a procura aumenta para a meta ser atingida.

Para a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, quem é do público-alvo e ainda não se vacinou deve buscar o posto de saúde mais próximo nessa semana. “O público-alvo são idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres que tiveram bebê há 45 dias e quem possui doenças crônicas”, disse à Rádio CBN Vitória.