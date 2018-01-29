Última colocada do sábado vai cair para Grupo de Acesso em 2019

Desfile da escola de samba Piedade no Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Fernando Madeira

Às vésperas do Carnaval de Vitória, uma importante regra foi inserida. Agora, a última colocada entre as agremiações do grupo especial vai cair para a divisão de acesso. Da mesma forma, a escola que for a campeã no grupo de acesso vai subir a elite do samba em 2019.

Apesar de parecer óbvio, o acordo foi necessário, a partir do momento que duas ligas independentes foram criadas na metade do ano passado. Com a divisão, não haveria rebaixamento, nem ascensão. O Ministério Público Estadual (MPES), então, orientou que fosse firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e a Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses) para aplicar a medida, como ocorria nos anos anteriores.

A mudança acontece faltando menos de uma semana para os desfiles. Segundo o presidente da Liesge, Rogério Sarmento, as ligas chegaram a um acordo na tarde desta segunda-feira (29). “Nós acabamos de sair de uma reunião no Ministério Público para acabar com esse burburinho no carnaval. Um fala uma coisa o outro fala outra coisa. Então, as duas ligas chegaram a um consenso. O que não ia acontecer, agora vai, que é o acesso e o descenso.”

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O MPES informou que o TAC foi assinado pelas ligas, que vivem momento de disputas internas. Até esta segunda-feira (29), nenhuma escola subiria ou cairia de divisão no Carnaval de Vitória.

Além disso, segundo Rogério Sarmento, faltam apenas alguns detalhes para que o Sambão do Povo esteja totalmente pronto para os desfiles do próximo fim de semana. De acordo com o presidente da Liesge, faltam intervenções como pintura da pista e colocação de carpetes em camarotes.

Com quase tudo pronto, o Sambão do Povo ainda precisa ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros para que seja liberado para o evento. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), a vistoria está marcada para a próxima quarta-feira (31).

A respeito da venda de ingressos, não há uma parcial da quantidade de bilhetes vendidos e disponíveis para os desfiles. A informação da Liesge é que as mesas para o sábado estão esgotadas e que ainda há ingressos para camarotes e arquibancadas nos dois dias do Carnaval de Vitória.

Acordo

A Liesge, a Lieses e o município de Vitória assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta, juntos ao Ministério Público Estadual (MPES) para definir as últimas divergências do Carnaval de Vitória. Com o acordo, cada a Lieses fica responsável pela promoção e realização dos desfiles na sexta-feira (1º), enquanto o sábado (2) fica a cargo da Liesge.

Além disso, a arrecadação de recursos por meio de ingressos e patrocínios ficará divida entre as duas ligas. A Liesge ficará com 60% do valor arrecadado. Já a Lieses receberá 40%.

O TAC também prevê que o município de Vitória reconheça a Liesge como vencedora do edital para realização do Carnaval, além de se comprometer a repassar, para Liga do Grupo Especial, os recursos preestabelecidos até a próxima quarta-feira (31).