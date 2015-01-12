A Capitania dos Portos do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (12) o balanço parcial da Operação Verão, que teve início no dia 15 de dezembro. Com menos de 30 dias de operação, 724 embarcações foram vistoriadas, 51 notificadas e 27 foram apreendidas. Lotação nas embarcações, falta de equipamentos de segurança e falta de habilitação dos condutores são as principais ocorrências registradas.Além disso, desde o início da operação, cinco inquéritos foram abertos para apurar casos como naufrágio de escuna, desaparecimento de embarcação e a queda de uma pessoa do Banana Boat. A projeção da Capitania dos Portos é que até o final da Operação, no dia 10 de abril, quase duas mil embarcações sejam vistoriadas, com cerca de 70 apreendidas.

Your browser does not support the audio element. Lotação e falta de habilitação em lanchas, escunas e jet skis são as principais ocorrências no litoral do Estado, alerta Capitania dos Portos

O comandante da Capitania dos Portos do estado, Marcos Aurélio, explica que o número de apreensões nesta operação deve aumentar porque mais embarcações serão vistoriadas neste ano. Diariamente acontecem inspeções. “ Estamos conseguindo abordar mais embarcações. No ano passado vistoriamos 1.600 embarcações, este ano esperamos abordar cerca de 1900 embarcações”, disse à Rádio CBN.

Um dos inquéritos que está sendo apurado pela Capitania dos Portos é sobre o acidente envolvendo a enfermeira Keila Faria, que fraturou um osso do rosto durante um passeio de Banana Boat - boia em formato de banana que é puxada por lancha -, em Vila Velha.

De acordo com comandante, o inquérito deve ser concluído em até 90 dias. Ele destacou que a embarcação onde aconteceu esse incidente está funcionando, pois não foi encontrada nenhuma irregularidade. “Foi feita a perícia na embarcação e não foi constatado nada que a impeça de circular”, disse.

O comandante Marcos Aurélio salienta que os banhistas devem ficar atentos com a estrutura da embarcação, caso resolvam brincar de Banana Boat. “É importante que o usuário veja se há dois tripulantes na embarcação; um conduzindo a lancha e o segundo preocupado com a segurança dos tripulantes da banana. Também é necessário que todos tenham coletes para adultos e crianças, se for o caso”, contou.