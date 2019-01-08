Lotação de presídios do ES está no alvo de força-tarefa do governo

Grupo que vai atuar para reduzir superlotação no sistema prisional Crédito: Hélio Filho/Secom

O governo do Espírito Santo criou uma força-tarefa para discutir a superlotação carcerária no sistema capixaba, onde atualmente há um déficit de quase 9 mil vagas. O desafio de se reduzir a lotação, principalmente de presos provisórios, será do grupo de trabalho composto por secretários de governo, Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) e Tribunal de Justiça (TJES).

O Espírito Santo tem atualmente 22.541 presos, desse total, 8.368 são provisórios. Na visão da defensora pública e coordenadora da área de execução penal, Roberta Ferraz, se esses presos aguardassem o julgamento em liberdade, não haveria déficit de vagas nos presídios capixabas. Para isso, ela conta que é preciso mudar a atitude de alguns juízes que ainda optam pela prisão como única alternativa.

“Alguns juízes que fazem as audiências de custódia devem começar a aplicar o que o Código de Processo Penal estabelece. Ele não coloca a prisão como primeira a medida, mas a última. Mas, infelizmente, existe ainda uma mentalidade no Judiciário, não de todos, de que a prisão é a única solução ou a primeira”, afirmou.

Agilidade

O secretário de Planejamento Álvaro Duboc, que vai coordenar o grupo, destacou que ações já estão sendo realizadas no Estado para reduzir o número de presos provisórios, como as audiências de custódia e o processo eletrônico, implementado em 2015 pelo judiciário capixaba.

“Essa é uma iniciativa é importante porque dá velocidade aos julgamentos dos processos criminais. É importante dar velocidade para que possamos reduzir o número de presos provisórios do sistema”, disse.

O governador Renato Casagrande destacou que a criação do grupo neste momento não tem relação com o que acontece no Ceará, mas disse que a situação é preocupante. “Sempre serve de alerta porque nos preocupa, estou debatendo essa situação desde a campanha eleitoral. Na transição, eu alertei sobre a bomba-relógio que temos nas nossas mãos como sociedade capixaba”, destacou. O estado cearense vem enfrentando uma série de ataques - que seriam coordenados por detentos em presídios - em várias cidades, onde os alvos são propriedades particulares, ônibus, e até pontes e viadutos.

Tornozeleiras e vídeo

Casagrande destacou que além do que já está sendo feito, outras ações podem ser aplicadas para reduzir o número de presos no Estado, como ampliar o número de detentos do semiaberto que utilizam tornozeleira eletrônica e aumentar a realização de audiências de custódia por videoconferência.