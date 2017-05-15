"Cadê meu apê?" Moradores cobram solução por parte da MRV Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

“O prejuízo está muito grande por causa do aluguel que pago. O meu está entre R$ 150 mil e R$ 160 mil em sete anos. Gasto quase R$ 2 mil tendo um imóvel quitado”. A reclamação é da empresária Acyrléa Rocha Dutra, de 40 anos. Ela e dezenas de outras famílias esperam há cerca de sete anos pela liberação de apartamentos no condomínio Spazio Vintage, em Jardim Camburi, Vitória, por parte da construtora.

Your browser does not support the audio element. Longa espera por apartamentos gera prejuízos e adia planos

REGULARIZAÇÃO

Segundo proprietários de apartamentos desde a empresa não deixou claro o motivo do embargo. Os moradores acreditam que seja devido a localização: o edifício fica em Jardim Camburi, mas nos endereços está registrado Bairro de Fátima, na Serra, e devido a isso é necessária a regularização junto à Prefeitura de Vitória.

A vendedora Roseana Denicola, de 45 anos, também tem uma filha, hoje com 12 anos de idade e não desfrutou das opções do condomínio. Roseana acrescenta que ainda há um agravante: boa parte dos moradores deram uma entrada no valor dos apartamentos. O restante seria pago após a mudança, mas esse saldo inflacionou e o medo é de não conseguir financiamento. “Na época meu saldo devedor era de R$ 141 mil e hoje está em quase R$ 230 mil. Eu acredito que não vou ter condições de financiar”, lamenta.

Vários moradores entraram na Justiça para rever o aumento na cobrança, e alguns tiveram liminares aceitas, que, segundo Roseana, não foram cumpridas pela construtora.

CONSTRUTORA

Funcionários de um stand em frente ao condomínio em Jardim Camburi disseram não poder responder sobre a situação. Em nota, a MRV Construtora disse que foi surpreendida, em 2011, com o embargo do condomínio e já protocolou o requerimento de uma certidão de regularidade fiscal do empreendimento junto à Procuradoria Geral de Vitória e aguarda os trâmites finais.

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