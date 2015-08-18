Lojistas pedem redução dos alugueis de pontos de venda em Vila Velha

Com a queda do faturamento e da margem de lucro devido à crise financeira na economia, até mesmo o aluguel dos pontos de vendas virou um problema para os lojistas. Em Vila Velha, o sindicato da categoria (Sindilojas) oficializou uma carta aberta aos proprietários de imóveis e shoppings pedindo a redução dos preços no município.

Ana Cláudio Grobério, diretora do Sindilojas de Vila Velha, explicou que nos últimos anos os valores sofreram um aumento devido à grande demanda, com novas lojas sendo abertas. Mas, com a crise, os preços estão impraticáveis, visto que os preços operacionais das empresas também aumentaram, como custos com água, luz e pagamento de funcionários. Diante das dificuldades financeiras, muitas lojas têm fechado as portas na cidade, tanto no comércio de rua, quanto nos shoppings.

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"Os aluguéis aumentaram muito nos últimos anos. O país, há alguns anos, crescia em um ritmo não muito grande, mas bom em relação as últimas décadas, principalmente quanto a inflação. E isso impulsionou o aumento dos aluguéis. Na época, era razoável, porque o faturamento também aumentava. Mas a situação mudou. E vem mudando desde 2013", explicou.

No município, as lojas têm sofrido uma queda de receita em torno de 50%, com os custos operacionais. Enquanto isso, os aluguéis no comércio de rua, como na Glória e no Centro, estão em torno de R$ 4 mil a R$ 5 mil, dependendo da localização e do tamanho do imóvel. Já nos shoppings, o custo é ainda mais exorbitante, podendo chegar a R$ 180,90 o metro quadrado. Em um espaço de 127 metros quadrados, como é o caso da loja de Ana Cláudia em um shopping da região, aluguel mais encargos podem chegar a R$ 20 mil.

Em Vila Velha, as micro e pequenas empresas são as que mais tem sofrido com a situação. Sobretudo as que atuam no setor varejista, em segmentos de vestuário, calçados e acessórios, segunda a diretora do sindicato.

"Quando se abate uma crise essas pessoas ficam em dificuldades, não tem uma reserva muito grande para as segurarem as empresas. Os custos aumentaram muito também e eles não puderam ser passados para os consumidores. Isso porque os próprios consumidores estão em dificuldades, com o endividamento das famílias. Repassando esses custos, ficaria ainda mais difícil manter as vendas", ponderou.

Problema ocorre em toda a Grande Vitória

Segundo José Lino Sepulcre, presidente da Federação do Comércio, Bens e Consumo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), não apenas no município, mas nas demais cidades da Grande Vitória, alguns proprietários têm se sensibilizado com a situação e concedido descontos de até 30%. "É uma questão de sobrevivência. Se não houver um entendimento dos proprietários em relação a isso, com certeza haverá uma demanda muito grande de fechamento de lojas", avaliou.