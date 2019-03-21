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GRANDE VITÓRIA

Lojistas esperam crescimento nas vendas de produtos para a Páscoa

As vendas chegam a triplicar no mês que antecede à Páscoa, quando se compara com os outros meses do ano.

Publicado em 21 de Março de 2019 às 13:54

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

21 mar 2019 às 13:54
O comprador Luís Fernando, que trabalha em uma loja de festas, contou que muita gente já vai começar a produzir os ovos caseiros para encomendas Crédito: Caíque Verli
Faltando um mês para a Páscoa, lojistas estão com boa  expectativa para as vendas de doces e matéria-prima para produzir ovos de páscoa. Em Vila Velha, comerciantes esperam vender até 40% a mais do que foi vendido no mesmo período do ano passado.
Com Páscoa, lojistas esperam crescimento nas vendas
As vendas chegam a triplicar no mês que antecede à Páscoa, quando se compara com os outros meses do ano. O que mais sai agora são fôrmas para produzir ovos de páscoa, colher, leite condensado e, claro, o chocolate.
O Lucas Marques, que é encarregado em uma dessas lojas, contou que aumentou muito o número de clientes que preferem fazer ovos caseiros do que comprá-los prontos. É um jeito de economizar e até de se divertir com os filhos.
"Todo mundo quer fazer. A maioria antes não queria fazer porque sentia dificuldades, mas com a internet, ficou mais fácil de fazer em casa com a criançada", comenta.
A movimentação ainda é pequena, mas os lojistas dizem que a tendência é crescer já na semana que vem. O comprador Luís Fernando, que trabalha em uma loja de festas, contou que muita gente já vai começar a produzir os ovos caseiros para encomendas. "O nosso público já começa a produzir na próxima semana os ovos de Páscoa, ovos de colher para já lançar e vender para o seu público para a data", afirma. 
A servidora pública Monique Monteiro vende ovos por encomenda e já comprou o material usado para a produção. "Eu nem lancei o cardápio ainda e já começaram a fazer os pedidos. Tem gente que já está perguntando se vou fazer os ovos e pedindo para reservar. O pessoal já começa bem antes da Páscoa a pensar e pedir, em fevereiro"
Uma novidade que pode ganhar destaque nessa Páscoa é um chocolate belga, com coloração avermelhada e sem corante. Segundo os lojistas, ele é feito com um cacau especial e é mais saudável. No entanto, o produto é mais caro. Enquanto esse chocolate custa em média R$240 o pacote com 2,5 Kg, o belga comum sai por R$ 160. 

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