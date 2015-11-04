Lojistas capixabas querem flexibilização de leis para vencer crise no comércio

Lojistas do Espírito Santo pedem flexibilização de leis, entre elas as de acessibilidade, como forma de amenizar os impactos da crise econômica. Representantes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES) e da Câmara de Dirigentes Lojistas dos municípios da Grande Vitória, além da Federação do Comércio (Fecomércio), participaram da sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado (Ales) nesta quarta-feira (04), onde foi feita uma explanação sobre a situação do comércio capixaba e o atual momento econômico vivido pelo país.

De acordo com o presidente da CDL Vitória, Carlo Fornazier, os deputados estaduais têm papel fundamental na recuperação do comércio capixaba. Segundo ele, os legisladores podem fazer alterações em leis que beneficiariam as empresas, principalmente as menores. Fornazier afirmou, que algumas delas geram despesas acessórias e prejudicam o comércio como as que envolvem acessibilidade para pessoas com deficiência. “Tem prédios que são antigos, tombados e o comerciante não pode fazer nada, mas a lei diz que tem que ser feito, por conta disso não é possível tirar os alvarás necessários”, explicou o presidente.

O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcre, apresentou dados sobre a situação do comércio no Estado como a queda na intenção de consumo das famílias capixabas, a redução nas vendas e as empresas que foram fechadas desde o ano passado. "Desde a última década, esse foi um dos piores anos em termos de resultados para o comércio, inclusive, centenas de lojas foram fechadas”, destacou.

Sepulcre destacou que as empresas já estão fechando no vermelho e que é preciso um trabalho em conjunto com o poder público para manter o funcionamento de muitas delas. O presidente frisou ainda que em muitos estados brasileiros a carga tributária sofreu aumento, e, caso isso também aconteça no Espírito Santo, muitas empresas podem fechar as portas. “Não é através do aumento de tributos que teremos a recuperação do país”, disse à Rádio CBN Vitória.