Lojista comemora aumento nas vendas de produtos para a Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (14) e os comerciantes da Grande Vitória já estão sentindo o aumento nas vendas de itens relacionados ao mundial. Luiz Antônio Bernardo, que tem uma loja de itens de decoração na Av. Vitória, na Capital, disse que percebeu os efeitos positivos no comércio no dia 04 de junho, um dia após o amistoso da Seleção Brasileira e Croácia, com vitória do Brasil. Ele relatou que este dia foi o melhor de todo o ano até agora, ultrapassando até as vendas no período do Carnaval.

Your browser does not support the audio element. Lojista comemora aumento nas vendas de produtos para Copa do Mundo

O segundo dia de maior movimentação, ainda de acordo com Luiz Antônio, foi 12 de junho. A procura, no entanto, não foi para o presente do Dia dos Namorados, e sim por itens como cornetas, chapéus, perucas, bandeiras e bandeirolas de decoração. Para o comerciante, a Copa do Mundo atrai mais consumidores do que o carnaval devido ao apelo forte que o futebol tem na cultura brasileira.

“Apenas parte da sociedade curte o Carnaval; algumas pessoas mais velhas não gostam muito, as crianças também não aproveitam. Já a Copa do Mundo tem algo interessante: ela é democrática. Pessoas de quase todas as idades gostam de futebol, também sem distinção de classes sociais. E isso atrai um público bem maior do que o Carnaval.”

Na loja de Luiz Antônio, são mais de 300 itens diferentes disponíveis para quem quiser ornamentar o ambiente de verde e amarelo. Na Copa de 2010 o lucro foi tão grande que o comerciante conseguiu mudar a loja para um local maior e melhor do que o anterior.

A Copa do Mundo de 2018 começa nesta quinta-feira, com a partida de abertura entre Rússia e Arábia Saudita, ao meio-dia. A Seleção Brasileira estreia no domingo (17), no confronto contra a Suíça, às 15h, no horário de Brasília.