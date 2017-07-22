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Lojas param de fechar e comércio volta a crescer no Espírito Santo

Em maio de 2017, foi registrado um crescimento de 1,8% no volume de vendas em relação ao mês de abril

Publicado em 22 de Julho de 2017 às 16:15

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 jul 2017 às 16:15
Movimento no comércio Crédito: Nara Paraná/Arquivo
Dados recentes divulgados pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) mostram que o comércio capixaba começa a dar sinais de recuperação na crise. Em maio de 2017, foi registrado um crescimento de 1,8% no volume de vendas em relação ao mês de abril, apontou a Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo IBGE.
Lojas param de fechar e comércio volta a crescer no ES
Na comparação anual o volume de vendas do comércio capixaba, apresentou crescimento de 1,6% em maio de 2017 quando comparado a maio de 2016. De janeiro de 2015 até o mês de abril desse ano, esse cenário era de queda.
O número de lojas fechadas no Espírito Santo nos três primeiros meses de 2017 foi 66% menor que no primeiro trimestre de 2016, quando o varejo capixaba registrou o fechamento de aproximadamente mil lojas. De janeiro a março deste ano, 354 estabelecimentos comerciais fecharam as portas.
Segundo o diretor da Fecomércio, Ilson Xavier Bozi, a confiança do empresário do comércio na recuperação econômica do Brasil aumentou com a tramitação da Reforma Trabalhista, já aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB).
"A Reforma Trabalhista, sem dúvida, traz essa confiabilidade junto ao Governo. A gente espera que as outras reformas, como a reforma da Previdência e a Fiscal, aconteçam para que essa credibilidade cresça cada vez mais”, diz.
No Brasil, o comércio varejista permaneceu praticamente estável em relação ao mês anterior (-0,1%), mas com crescimento de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

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