Lojas não têm obrigação de trocar presentes, segundo a legislação

O primeiro dia útil após o Natal é marcado pela corrida dos presenteados às lojas para trocas de presentes. Na maioria dos casos são roupas e calçados que não foram escolhidos na medida correta. O que muitos não sabem é que os estabelecimentos não são obrigados a realizar a substituição desses produtos quando a compra é feita presencialmente.

O Código de Defesa do Consumidor prevê troca apenas em casos de defeito e não de forma imediata. A empresa tem até 30 dias para conserto. A maioria das lojas, no entanto, fazem a substituição como forma de fidelizar o cliente, principalmente nos casos de vestuário e calçados.

A artesã Maria da Penha, de 50 anos, precisou trocar o presente dela e da filha no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha. As roupas não serviram e a substituição foi realizada. Ela não conhecia a legislação, mas disse que as lojas ganham prestígio oferecendo a troca. “Eu acho que é ponto positivo para a loja e para o cliente também. Ele sempre vai ser bem atendido e tem essa opção de trocar”, opina.

Your browser does not support the audio element. Lojas não tem obrigação de trocar presentes, segundo a legislação

A advogada especialista em direito do consumidor, Denise Fiorot, explica que o consumidor precisa negociar no ato da compra a possível troca. Se as lojas prometem um período para substituição, ele deve ser cumprido, mesmo não previsto no Código de Defesa do Consumidor. “A partir do momento que a loja estabelece a política de troca, é vinculante e ela tem que cumprir a política estabelecida por ela. Se tem uma placa indicando dez dias para troca, o prazo deve ser cumprido em favor do consumidor”, destacou.

Defeito e arrependimento