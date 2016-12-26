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DIREITO DO CONSUMIDOR

Lojas não têm obrigação de trocar presentes, segundo a legislação

Os estabelecimentos definem o período de forma espontânea para fidelizar os clientes

Publicado em 26 de Dezembro de 2016 às 11:26

Publicado em 

26 dez 2016 às 11:26
O primeiro dia útil após o Natal é marcado pela corrida dos presenteados às lojas para trocas de presentes. Na maioria dos casos são roupas e calçados que não foram escolhidos na medida correta. O que muitos não sabem é que os estabelecimentos não são obrigados a realizar a substituição desses produtos quando a compra é feita presencialmente.
O Código de Defesa do Consumidor prevê troca apenas em casos de defeito e não de forma imediata. A empresa tem até 30 dias para conserto. A maioria das lojas, no entanto, fazem a substituição como forma de fidelizar o cliente, principalmente nos casos de vestuário e calçados.
A artesã Maria da Penha, de 50 anos, precisou trocar o presente dela e da filha no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha. As roupas não serviram e a substituição foi realizada. Ela não conhecia a legislação, mas disse que as lojas ganham prestígio oferecendo a troca. “Eu acho que é ponto positivo para a loja e para o cliente também. Ele sempre vai ser bem atendido e tem essa opção de trocar”, opina.
Lojas não tem obrigação de trocar presentes, segundo a legislação
A advogada especialista em direito do consumidor, Denise Fiorot, explica que o consumidor precisa negociar no ato da compra a possível troca. Se as lojas prometem um período para substituição, ele deve ser cumprido, mesmo não previsto no Código de Defesa do Consumidor. “A partir do momento que a loja estabelece a política de troca, é vinculante e ela tem que cumprir a política estabelecida por ela. Se tem uma placa indicando dez dias para troca, o prazo deve ser cumprido em favor do consumidor”, destacou.
Defeito e arrependimento
A legislação prevê, no caso do defeito, até 30 dias para o consumidor procurar o estabelecimento no caso de bens não duráveis, e até 90 para duráveis. Caso o consumidor tenha comprado um produto pela internet e não gostou ele pode trocar em até sete dias após a chegada. Se o presente não chegou na data estipulada, o comprador pode pedir o dinheiro de volta e até entrar com uma ação na Justiça contra danos morais, já que ele seria entregue em uma data, neste caso o Natal.

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