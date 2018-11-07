Lojas em clima de Natal: árvore pode ser encontrada de R$ 29 a R$ 660

Decoração de Natal Crédito: Patrícia Scalzer

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a procura por itens de decoração natalina está em alta. Este ano, as vendas foram antecipadas e muitas pessoas já montaram ou vão montar a árvore de Natal neste final de semana.

Em uma loja de decorações localizada em Vitória, os itens mais procurados são piscas-piscas de led, Papai Noel de teto e bolas de decoração. A árvore, carro chefe da decoração, está mais moderna, com cores variadas. A mais em conta é encontrada pelo valor de R$29. Quem deseja uma árvore mais pomposa, terá de desembolsar R$660, fora a decoração.

Marcela comprou alguns itens de Natal nesta quarta Crédito: Patrícia Scalzer

Geralmente, a decoração natalina permanece na família durante anos. Esse é o caso da enfermeira Marcela Sizenando. Ela vai aproveitar a árvore do ano passado, mas decidiu comprar alguns enfeites para incrementar a decoração.

Ela ficou espantada com a variedade de produtos disponíveis este ano e contou que o filho Vitor vai ajudar a montar a árvore.

“Tem muita coisa nova, bonita, muito brilho. Esse final de semana já monto a árvore com meu filho. Ele tem cinco anos, fica muito animado nessa época e quer ajudar”.

Este ano, a coordenadora hospitalar Amanda Comarella aposentou a árvore de Natal que tem e decidiu comprar uma nova. Ela conta que o investimento valeu a pena, pois os preços estão atrativos.

“Pra mim está dentro do que eu esperava, não vi nada exorbitante. Existem itens um pouco mais caros, mas para o que estou procurando, achei os preços super em conta”, disse.

De acordo com o gerente da loja de decorações, Gabriel Bernardes, mesmo quem está apertado, com muitas contas para pagar, consegue fazer uma decoração de Natal em casa sem gastar muito. “Comprando a árvores mais em conta, de R$29, e decorando de uma maneira satisfatória, o consumidor vai gastar cerca de R$60”.

Segundo Gabriel, o Natal é a melhor época para vendas, mas este ano, por causa da Copa do Mundo, o faturamento com as decorações de final de ano deve ser semelhante ao das vendas na época do mundial.

EXPECTATIVAS

O presidente do Sindicato dos Lojistas de Vitória, Claudio Sipolatti, diz não ter ainda números exatos da perspectiva de vendas de produtos natalinos para este ano. No entanto, ele diz que há uma grande expectativa dos comerciantes em relação ao Black Friday, dia na qual o comércio inaugura a temporada de compras natalinas com descontos diversos, e que esse ano será realizado no dia 23 de novembro.

Sipolatti afirma que os comerciantes capixabas esperam vender diversos produtos de natal na oportunidade, com uma expectativa de superar em 20% o número de vendas realizadas em 2017. Para o presidente do Sindilojistas, o Black Friday já se consolidou como a segunda data mais importante de vendas no país.