Alyne Cabido, vendedora Crédito: Patrícia Scalzer

Apesar de ser a terceira melhor data de venda para o comércio, o movimento para as compras do Dia dos Namorados ainda é tímido na Grande Vitória. No Pólo de Moda da Glória, em Vila Velha, diante da baixa procura neste sábado (09), os lojistas acreditam que por oferecer uma estrutura melhor, muitos clientes estão trocando o comércio de rua pelos shoppings. Para atrair consumidores, o comércio está com promoções especiais para a data mais romântica do ano.

Your browser does not support the audio element. Lojas de rua fazem promoções para atrair clientes de shopping

Em uma loja de roupas masculina e feminina, na Avenida Dom Pedro, na Glória, a vendedora Alyne Cabido conta que o movimento para o dia 12 de junho ainda é pequeno, mas ela acredita que as vendas devem aumentar nesta segunda (11) e terça-feira (12). “Para o Dia dos Namorados, infelizmente, as vendas estão ruins, mas esperamos melhorar”, disse.

Amanda Santos, vendedora Crédito: Patricia Scalzer

Para aumentar a atratividade, comerciantes, como a Alyne, estão oferecendo descontos progressivos para a compra de mais peças de roupa e para pagamento à vista.

Em uma outra loja de roupa feminina, localizada na Rua Getúlio Vargas, também em Vila Velha, a vendedora Amanda Santos destaca que o movimento ainda está fraco, mas muitos homens já foram esta semana na loja escolher o presente para a amada. O único problema, segundo ela, é a indecisão.

“A expectativa era maior, já que Dia dos Namorados tem troca de presentes. Mas o homem prefere levar a mulher para comprar, quando eles vêm sozinhos, sempre precisam de ajuda porque sempre erram na escolha”, disse.

Em um shopping de Vila Velha, a gerente de uma loja de perfumaria, Alessandra Souza, destacou que as vendas estão dentro do esperado para a data. “Nesta sexta percebemos que a procura por presentes foi maior. Acredito que muitos vão aproveitar o fim de semana para ir às compras, já que o Dia dos Namorados é na terça”, afirmou.

O estudante Júlio Rodrigues foi cedo ao shopping comprar o presente da namorada. Ele conta que para não errar, perguntou o que a namorada gostaria de ganhar. “Minha namorada falou que não quer ganhar roupa, então, acho que vou escolher algum perfume”, disse.

O diretor da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Carlos Bergamin, destacou que a previsão para este mês de junho é de que as vendas aumentem 3,3% com relação ao mesmo período do ano passado, por causa da data romântica. Seria o melhor resultado para o Dia dos Namorados dos últimos três anos.

Sobre a baixa expectativa dos comerciantes da Glória, Bergamin destacou que essa migração de pontos de comércio é uma tendência, tendo em vista que hoje em dia os consumidores têm outras opções de compra, com estrutura melhor que o comércio de rua. “Os centros de consumo dos produtos estão sendo reposicionados para várias possibilidades, inclusive, de pequenos negócios e nos próprios bairros”, afirmou.