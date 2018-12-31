Loja que vende fogos movimentada na manhã desta segunda-feira (31) na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Caíque Verli

A festa da virada de ano é boa, representa uma renovação das esperanças, mas pode ser perigosa se não tiver segurança na hora de soltar os fogos de artifício. Muita gente compra os fogos para animar festas particulares e lojas que vendem rojões ficaram lotadas na Vila Rubim, em Vitória, na véspera do Réveillon.

Your browser does not support the audio element. Lojas de fogos de artifício movimentadas na véspera do Réveillon

Em uma delas, mais de 3 mil pessoas passaram na última semana. Os comerciantes estimam que as vendas cresceram 30% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Mas o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, alerta: o manuseio inadequado dos fogos oferece muitos riscos.

"O manuseio incorreto dos fogos pode provocar queimadura de face, amputação de mão, perda auditiva. Uma série de situações que pode causar prejuízo para integridade física quando é feito de maneira inadequada", afirma.

Josenildo Canal diz que tem cuidados na hora de soltar fogos Crédito: Caíque Verli

O motorista Josenildo Canal gastou R$ 130 nesta segunda-feira (31) comprando fogos e garante que está atento às regras de segurança. "Tem que ter cuidado. Você não pode beber, a pessoa não pode beber muito porque esse 'troço' é perigoso", destaca.

Outro que está de olho nas dicas de segurança é o eletricista Natanel Pereira, que vai passar a virada em Viana com amigos: "Tem que manter distância na hora de acender e ir para longe da multidão para evitar qualquer perigo",