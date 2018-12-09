Lojas abrem neste domingo mas poucos consumidores vão às compras

Algumas lojas da Glória, Vila Velha, abriram neste domingo (09) Crédito: Patrícia Scalzer

O movimento nas lojas da Glória, Vila Velha e na Praia do Canto, Vitória, neste domingo (09) foi tímido. Neste primeiro domingo de funcionamento das lojas para as compras de final de ano, muitos lojistas optaram por não abrir. Quem foi às compras, encontrou vagas de estacionamento sobrando e poucos clientes nas ruas.

No Polo de Moda Glória, muitas lojas estavam fechadas, o que gerou reclamações por parte dos consumidores. A autônoma Lidiane Souza foi em uma joalheria trocar a aliança, mas ela estava fechada. Ela conta que durante a semana, por causa do trabalho, não tem tempo para ir às compras, por isso, os presentes de Natal serão comprados aos domingos.

Your browser does not support the audio element. Lojas da Glória e Praia do Canto abrem neste domingo mas poucos consumidores foram às compras

“No final de ano acho bom as lojas abrirem aos domingos. As pessoas querem arrumar a casa, deixar tudo bonitinho e comprar os presentes com o décimo terceiro que recebeu”, disse.

Roseana Nunes também foi às compras neste domingo Crédito: Patrícia Scalzer

A bancária aposentada Roseana Nunes também foi às compras neste domingo. Ela saiu para comprar os presentes de Natal, mas alguns vão ficar para depois porque algumas lojas estavam fechadas.

“Vi que nem todas as lojas estão abertas, acho que é opcional. O comércio está muito ruim, não está vendendo muito, então, as lojas têm que tentar vender, mas acho que foi pouco divulgado”, contou.

A proprietária de uma loja de pijamas na Glória, Sônia Lúcia de Souza, conta que em anos anteriores os domingos de dezembro sempre foram de muito movimento. Este ano, por causa da abertura opcional, ela teme que os clientes optem por ir às compras somente de segunda à sábado. “Nem todas as lojas abrem e isso atrapalha muito. O cliente vem, vê algumas lojas fechadas e decide ir embora”.

Além do funcionamento aos domingos até o final de dezembro, as lojas também estão com horário de atendimento diferenciado este mês. Na Glória as lojas ficarão abertas até as 19h nos dias úteis. Nos sábados o atendimento será das 9h às 18h. Nos próximos domingos as lojas que optaram por abrir vão funcionar das 9h às 16h.

Na Praia do Canto as lojas ficarão abertas de 9h às 21h de segunda à sexta.. Nos domingos as lojas ficarão abertas até às 18h.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, acredita que o faturamento do comércio na Grande Vitória até o final do mês seja de R$ 35 milhões por dia.