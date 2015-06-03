Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

Uma loja de calçados e artigos de couro foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (3), na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a proprietária do estabelecimento, o prejuízo com o material roubado do estabelecimento gira em torno de R$ 15 mil. Criminosos quebraram a porta de vidro da loja e encheram quatro malas com material do estabelecimento, além de levarem um computador.A dona da loja, Sayonara Lima, informa que este é o segundo assalto ao seu comércio. “Foi às 3 horas da manhã. Foi mais de uma pessoa. Escolheram malas que a gente vende, e encheram quatro delas com bolsas, sapatos, carteiras e o meu computador. Ainda estou contabilizando, mas está faltando muito sapato, e dos mais caros”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Loja de bolsas, sapatos e acessórios de couro é arrombada na Praia da Costa

A comerciante soube do crime quando o alarme da loja, que é conectado à sua casa, foi acionado. Ela acredita que moradores de rua cometeram o arrombamento, porque cobertores foram encontrados no local. A sensação de insegurança incomoda a lojista.

“Na primeira vez só levaram o meu dinheiro, agora levaram muita mercadoria de couro. Fizeram um verdadeiro arrastão aqui. É incrível, eles levaram quatro malas pela rua e ninguém fez nada”, reclamou.

Insegurança

Segundo Sayonara, outros comerciantes da região convivem com os assaltos corriqueiramente. A Polícia Militar informou que os arrombamentos são cometidos, em sua maioria, por moradores de rua e usuários de drogas.

O comandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão, capitão Wesley, afirmou que tem intensificado as ações de combate ao crime na região e que em horários estratégicos o policiamento é reforçado pelo projeto Patrulha da Comunidade. A PM informou que realiza reuniões mensais com moradores da região e pediu para que os comerciantes também participem desses encontros.