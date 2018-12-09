Loja a céu aberto oferece roupas e brinquedos para moradores de rua

Moradores de rua recebem doações de roupas e brinquedos na Praça Costa Pereira Crédito: Patrícia Scalzer

Neste domingo (09), moradores de rua e pessoas carentes tiveram a oportunidade de comprar roupas sem ter que pagar por elas. A iniciativa internacional, chamada The Street Store foi realizada na Praça Costa Pereira, Vitória. Mais de cinco mil peças de roupas, sapatos, brinquedos e livros foram disponibilizados em cabides e nos bancos da praça e as pessoas podiam escolher quantas e quais peças levar.

Your browser does not support the audio element. Loja a céu aberto oferece roupas, sapatos e brinquedos para moradores de rua

Morando na rua há mais de três meses, o jovem Maike da Silva, 21 anos, contou que ficou encantado com a iniciativa. “Eu passei por aqui e achei lindo a iniciativa que eles tiveram. É bom demais ajudar quem precisa. Eu comprei, de graça, sapato, tênis, calça e blazer, inclusive, vou usar para trabalhar”, disse.

Quem também comprou roupas e brinquedos para toda família foi a auxiliar de enfermagem Rosângela Nascimento. Ela, o esposo e dois filhos moram em um abrigo de Vitória. Desempregada, ela conta que iniciativas como essa ajudam muitos os moradores de rua.

“comprei brinquedos, roupas, calçados, calcinha. Peguei um pouco de tudo. Ajuda muito, principalmente nós, que estamos desempregados, ajuda bastante”, contou.

Um dos organizadores do evento é o oceanógrafo Marcelo Travassos. O grupo conta com cerca de 40 pessoas. Segundo Marcelo, tudo foi organizado em apenas dois meses. Ele diz que a mensagem principal que o evento quer passar é mostrar que qualquer pessoa pode contribuir com quem vive em situação de rua.

“Não somos ligados a nenhuma ONG, nenhuma igreja ou partidos políticos, somos amigos que em dois meses fizemos acontecer isso. Vemos esse resultado, a alegria das pessoas e acho que todo mundo pode”, afirmou.