Sacolas, restos de comida, latas e a presença de roedores. Esse cenário contrasta com a paisagem de quem passa pelo calçadão e pela ciclovia da Curva da Jurema, em Vitória, principalmente nas primeiras horas da manhã. Quem da voz a essa reclamação é a ouvinte Jacqueline Canal, que caminha pela orla todos os dias.
O trecho conta com várias lixeiras, como constatou a reportagem no local. Mas, segundo a moradora, a quantidade de lixo é tanta que acaba vazando para fora delas. E ainda existem aquelas pessoas que insistem em jogar garrafas e outros materiais fora do lixo.
Jacqueline se sente incomodada e acha que isso pode prejudicar, inclusive, a visão que os turistas têm da cidade. "Sacolas jogadas do lado de fora, quase na ciclofaixa, onde os animais rasgam e ficam futucando o material. Isso aumenta a quantidade de ratos no local, proliferando também urubus, uma infinidade de animais", reclama.
Lixo e roedores preocupam frequentadores da Curva da Jurema
O subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, conversou com a rádio CBN Vitória, garantiu que a coleta é feita com frequência e deu orientações sobre como deve ser a postura dos banhistas e dos donos dos quiosques.
"Leve a sua sacolinha para a praia, gerou algum tipo de lixo, guarda dentro da sacola e descarta em um local adequado. Está vendo que a lixeira está cheia? Não adianta colocar mais ali. No outro dia, a Prefeitura vai fazer o recolhimento de tudo. Os próprios estabelecimentos comerciais são orientados a fazer isso: guardar o seu lixo e colocar fora uma hora antes do caminhão de lixo passar", orienta.
O subsecretário ainda afirmou que a Prefeitura vai intensificar, durante o verão, o projeto Praia Limpa, que tenta conscientizar as atitudes adequadas para quem frequenta a orla de Vitória. Membros do projeto abordam banhistas e trabalhadores nas praias, falando sobre a conscientização em relação à vários temas sobre o litoral, como a balneabilidade e o descarte de resíduos.