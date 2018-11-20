Ouvinte enviou foto de lixo espalhado próximo à ciclovia na Curva da Jurema Crédito: Ouvinte/ Jacqueline Canal

Sacolas, restos de comida, latas e a presença de roedores. Esse cenário contrasta com a paisagem de quem passa pelo calçadão e pela ciclovia da Curva da Jurema, em Vitória, principalmente nas primeiras horas da manhã. Quem da voz a essa reclamação é a ouvinte Jacqueline Canal, que caminha pela orla todos os dias.

O trecho conta com várias lixeiras, como constatou a reportagem no local. Mas, segundo a moradora, a quantidade de lixo é tanta que acaba vazando para fora delas. E ainda existem aquelas pessoas que insistem em jogar garrafas e outros materiais fora do lixo.

Jacqueline se sente incomodada e acha que isso pode prejudicar, inclusive, a visão que os turistas têm da cidade. "Sacolas jogadas do lado de fora, quase na ciclofaixa, onde os animais rasgam e ficam futucando o material. Isso aumenta a quantidade de ratos no local, proliferando também urubus, uma infinidade de animais", reclama.

Your browser does not support the audio element. Lixo e roedores preocupam frequentadores da Curva da Jurema

O subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, conversou com a rádio CBN Vitória, garantiu que a coleta é feita com frequência e deu orientações sobre como deve ser a postura dos banhistas e dos donos dos quiosques.

Jacqueline Canal reclama da quantidade de lixo fora da lixeira na Curva da Jurema Crédito: Caíque Verli

"Leve a sua sacolinha para a praia, gerou algum tipo de lixo, guarda dentro da sacola e descarta em um local adequado. Está vendo que a lixeira está cheia? Não adianta colocar mais ali. No outro dia, a Prefeitura vai fazer o recolhimento de tudo. Os próprios estabelecimentos comerciais são orientados a fazer isso: guardar o seu lixo e colocar fora uma hora antes do caminhão de lixo passar", orienta.