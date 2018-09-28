Servidores da Prefeitura de Vila Velha limpam sujeira embaixo da Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias

Moradores e pessoas que frequentam a região da Praia da Costa, em Vila Velha, embaixo da Terceira Ponte, reclamam da situação de abandono da área. Além da grande quantidade de lixo e entulho, a constante presença de usuários de drogas também gera medo em comerciantes e pedestres. O problema acontece próximo da Avenida Champagnat, uma das vias mais movimentadas da cidade.

O funcionário público Renato Pretti é ouvinte da rádio da CBN Vitória, relatou o seu incômodo com a má conservação do local e sugeriu uma reportagem sobre o tema. Ele afirma que já fez diversas reclamações para prefeitura, mas o cenário é quase sempre o mesmo. Segundo Renato, a prefeitura faz algumas limpezas, mas em poucos dias tudo volta a ficar sujo.

Your browser does not support the audio element. Lixo, drogas e abandono embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa

"O incômodo é a sujeira trazendo, além do aspecto ruim, rato, mosquito e barata. Todos esses problemas que podem comprometer a saúde do cidadão. Além do visual, que fica horrível", reclamou Renato.

Uma empresária que trabalha na região também reclama do mau cheiro no local, por causa da grande quantidade de esgoto no Canal da Costa. Ela também revelou que enfrenta problemas com alguns usuários de drogas. A empresária diz que eles entram diariamente no comércio dela, incomodam clientes e só vão embora depois que recebem dinheiro para comprar mais drogas. Por medo, ela pediu para não ter o nome revelado.

A reportagem da CBN Vitória esteve na moradia de alguns usuários de droga e pessoas em situação de rua, embaixo da Terceira Ponte, na manhã desta sexta-feira (28). O local é tomado por muita sujeira e os moradores mobilham o local com móveis encontrados no lixo. Cinco moradores estavam no local, mas eles pediram para não gravar entrevistas. De acordo com um dos moradores, cerca de 20 pessoas ficam na área durante a madrugada.

Local onde onde habitam pessoas em situação de rua e usuários de droga, embaixo da Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

BURACO TAMBÉM GERA RECLAMAÇÕES

Outro problema na região é um grande buraco que está aberto desde 2014. A cratera apareceu após um caminhão da prefeitura passar sobre a cobertura do canal. A estrutura de concreto não aguentou o peso do veículo e cedeu. A casa de Cézar Raidman fica bem em frente ao buraco e ele diz que já reclamou diversas vezes sobre o problema. Cézar é funcionário da prefeitura de Vila Velha e afirma que não tem ideia de quando a situação será resolvida.

"Já pedi diversas vezes (para fechar o buraco). A gente pede, pede, e eles não vem. Só vêm aqui pedir voto, e mais nada. Está abandonado", reclamou o morador.

Buraco embaixo da Terceira Ponte incomoda moradores da Praia da Costa Crédito: Eduardo Dias

A secretária de serviços urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, afirmou que a prefeitura retira o lixo e o entulho do local uma vez por semana. Sobre as pessoas em situação de rua e usuários de drogas, ela diz que assistentes sociais fazem abordagens e oferecem tratamentos.

"As pessoas precisam aceitar o tratamento, não se pode obrigá-los a se tratar. Os que aceitaram já estão em tratamento, inclusive fazendo cursos de capacitação profissional", explicou a secretária.

A Secretaria Municipal de Obras (Semob) informou que vai encaminhar uma equipe para isolar o buraco embaixo da Terceira Ponte. A Justiça determinou a retirada de toda laje debaixo da Terceira Ponte, que após análise técnica constatou que o local está condenado. Por isso, a prefeitura afirma que ainda não há data prevista para a retirada da laje acontecer.