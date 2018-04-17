Lixo na estação de Bento Ferreira Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A segunda-feira (16) foi caótica em Vitória por conta da chuva. Com tantas ruas alagadas, a questão que ficou é se todas as seis estações de bombeamento da cidade funcionaram adequadamente. De acordo com a prefeitura, as bombas operaram normalmente, mas o grande volume de lixo comprometeu o escoamento da água em diversos locais da Capital.

Your browser does not support the audio element. Lixo comprometeu escoamento de água na Capital, segundo prefeitura

O secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim Gonçalves, explicou que o lixo obstruiu bueiros em alguns pontos da cidade e que esse material também foi parar nas estações de bombeamento. Entre os materiais descartados que bloqueavam a passagem da água, a prefeitura encontrou fraldas, garrafas pet e sacolas plásticas.

“O lixo influencia em todo o nosso sistema de drenagem. Ele tem sido o nosso maior inimigo. A maior parte dos nossos pontos de alagamento são ocasionados por materiais descartados que obstruem os bueiros, que captam a água para as redes de drenagem levando para as estações de bombeamento“, destacou o secretário.

Segundo Leonardo, o lixo não chegou a comprometer o funcionamento das estações. Em uma delas, no bairro Bento Ferreira, foi possível ver funcionários fazendo a limpeza de uma das telas que servem justamente para conter esses materiais para evitar que eles sejam lançados na Baía de Vitória ou que danifiquem as bombas.