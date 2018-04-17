A segunda-feira (16) foi caótica em Vitória por conta da chuva. Com tantas ruas alagadas, a questão que ficou é se todas as seis estações de bombeamento da cidade funcionaram adequadamente. De acordo com a prefeitura, as bombas operaram normalmente, mas o grande volume de lixo comprometeu o escoamento da água em diversos locais da Capital.
Lixo comprometeu escoamento de água na Capital, segundo prefeitura
O secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim Gonçalves, explicou que o lixo obstruiu bueiros em alguns pontos da cidade e que esse material também foi parar nas estações de bombeamento. Entre os materiais descartados que bloqueavam a passagem da água, a prefeitura encontrou fraldas, garrafas pet e sacolas plásticas.
“O lixo influencia em todo o nosso sistema de drenagem. Ele tem sido o nosso maior inimigo. A maior parte dos nossos pontos de alagamento são ocasionados por materiais descartados que obstruem os bueiros, que captam a água para as redes de drenagem levando para as estações de bombeamento“, destacou o secretário.
Segundo Leonardo, o lixo não chegou a comprometer o funcionamento das estações. Em uma delas, no bairro Bento Ferreira, foi possível ver funcionários fazendo a limpeza de uma das telas que servem justamente para conter esses materiais para evitar que eles sejam lançados na Baía de Vitória ou que danifiquem as bombas.
Ainda de acordo com o secretário, nem todas as bombas foram acionadas nas seis estações da cidade porque o volume de águas que chegou até elas não era suficiente para que todas funcionassem ao mesmo tempo. Ele explicou ainda que caso as bombas sejam ligadas com um volume de água abaixo do necessário para acioná-las, elas podem sofrer danos.