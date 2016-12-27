Lixo 'invade' Praia Secreta em Vila Velha

Um dos locais paradisíacos do litoral de Vila Velha vem sofrendo com o acúmulo de lixo. Uma grande quantidade de plásticos, papéis, garrafas, sacos de lixo e outros objetos jogados nas areias da Praia Secreta, que fica no bairro Praia da Costa, foi flagrada pela reportagem da Rádio CBN Vitória, na tarde desta terça-feira (27). Procurada pela reportagem, a prefeitura alega que já existe uma limpeza programada para acontecer no local.

O bombeiro Higor Pavan, de 28 anos, foi à Praia Secreta pela primeira vez nesta terça-feira. Ele conta que se interessou pelo local porque viu alguns relatos e fotos na internet. No entanto, os comentários já mostravam que a praia estava com muito lixo espalhado pela areia.

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Higor diz que a quantidade de objetos descartados na praia são um fator negativo do lugar. “É ruim porque a gente vem com a família para um lugar bonito como esse, mas com tanto lixo que acabamos pisando nele. Isso incomoda”, afirmou.

Limpeza antes de 2017

A prefeitura de Vila Velha foi procurado para falar a respeito da sujeira na Praia Secreta. Por meio de nota, a administração municipal informou que a limpeza no local está programada para esta quinta-feira (29).