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Verão 2017

Lixo 'invade' Praia Secreta em Vila Velha

Uma grande quantidade de plásticos, papéis, garrafas, sacos de lixo e outros objetos jogados nas areias da praia, que fica na Praia da Costa, foi flagrada pela Rádio CBN Vitória

Publicado em 27 de Dezembro de 2016 às 18:43

Publicado em 

27 dez 2016 às 18:43
Um dos locais paradisíacos do litoral de Vila Velha vem sofrendo com o acúmulo de lixo. Uma grande quantidade de plásticos, papéis, garrafas, sacos de lixo e outros objetos jogados nas areias da Praia Secreta, que fica no bairro Praia da Costa, foi flagrada pela reportagem da Rádio CBN Vitória, na tarde desta terça-feira (27). Procurada pela reportagem, a prefeitura alega que já existe uma limpeza programada para acontecer no local.
O bombeiro Higor Pavan, de 28 anos, foi à Praia Secreta pela primeira vez nesta terça-feira. Ele conta que se interessou pelo local porque viu alguns relatos e fotos na internet. No entanto, os comentários já mostravam que a praia estava com muito lixo espalhado pela areia.
Lixo ENTITY_apos_ENTITYinvadeENTITY_apos_ENTITY Praia Secreta em Vila Velha
Higor diz que a quantidade de objetos descartados na praia são um fator negativo do lugar. “É ruim porque a gente vem com a família para um lugar bonito como esse, mas com tanto lixo que acabamos pisando nele. Isso incomoda”, afirmou.
Limpeza antes de 2017
A prefeitura de Vila Velha foi procurado para falar a respeito da sujeira na Praia Secreta. Por meio de nota, a administração municipal informou que a limpeza no local está programada para esta quinta-feira (29).
O comunicado acrescenta que os resíduos na região são provenientes da maré e do descarte incorreto realizado por alguns frequentadores. A também orienta que os banhistas levem sacolas para descarte dos materiais e depositem o lixo na lixeira mais próxima.

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