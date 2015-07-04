Livro ensina crianças a eliminar os focos da dengue

De janeiro a junho deste ano, a dengue matou 15 pessoas no Espírito Santo. Outros 11 casos de morte estão em investigação. Atitudes simples, como não deixar água parada, limpar as calhas das residências e colocar areia nos pratos das plantas podem evitar a proliferação do mosquito. Para conscientizar as crianças sobre a importância dessas atitudes no combate ao mosquito que transmite a dengue, o escritor e ilustrador Ilvan Filho, lançou no último mês o livro infantil “O Mosquitão Malvadão e a Gatinha Dengosa".
O livro é feito para crianças entre 04 ao 09 anos de idade. Além de ter a parte literária, o livro também tem um capítulo didático, explicando o que é a dengue, as formas de eliminar o transmissor e tratamento.
Ilvan já lançou cinco livros, todos infantis. Ele conta que as crianças são bastante vigilantes quando aprendem algo, por isso, aprendendo a combater os focos da dengue, elas corrigem os adultos que não cuidam de suas casas e seus quintais. Além disso, o livro fala sobre as más companhias
“Tem o lado também das amizades, das más influências. A gatinha acha que o mosquito é amigo dela e renega as verdadeiras amigas que dizem para a gatinha o que ela não pode fazer”, contou.
Neste mês o escritor está fazendo o lançamento do livro em escolas, onde ele apresenta o livro e conta histórias para as crianças. O encontro pode ser agendado através do e-mail [email protected]. Os exemplares estão à venda na Livraria Cosette, na Livraria do Estudante e na Livraria Logos.