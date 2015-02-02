Fevereiro começou com a gasolina mais cara. O litro do combustível que até a semana passada podia ser encontrado em torno de R$ 2,90, chegou a R$3,69 nesta segunda (02). Para não pesar tanto no orçamento, a dica é pesquisar. Nos postos de combustível da Capital, a diferença no litro da gasolina pode ser de até R$0,40.A reportagem da CBN percorreu 20 postos de combustível localizados em Vitória na tarde desta segunda. A maioria está vendendo a gasolina por R$ 3,39, entretanto, em um posto localizado na Vila Rubim, o preço ainda era antigo e o litro estava a R$2,99.O aumento da gasolina surpreendeu muitos motoristas, como o caso do vendedor Geraldo Júnior Corona. Ele abasteceu o carro na última semana com a gasolina a R$ 2,85. Nesta segunda, quando foi pagar o abastecimento, descobriu que o valor tinha sido reajustado para R$3,39.

Your browser does not support the audio element. Litro de gasolina pode variar até 40 centavos entre os postos de combustíveis na Capital

“Achava que hoje ainda estava em R$2,85. Fui pego de surpresa, ainda olhei a placa mais achei que estava no preço antigo e agora está R$3,39”, contou à Rádio CBN Vitória.

O aumento exagerado, na opinião de Geraldo, vai reforçar uma prática que ele já tem há anos; o transporte de bicicleta. “Só ando de carro por necessidade, uso a bicicleta ou ando à pé. Só uso o carro em situação de extrema necessidade”, disse.

O motorista Edson Soares diz que costuma pesquisar antes de abastecer seu veículo, entretanto, ele diz que em todos os postos o aumento foi muito alto. “Eu geralmente faço isso, mas todos eles aumentaram o valor neste domingo. Aí não tem muita escolha”, reclamou.

Por nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Combustíveis (Sindipostos-ES) informou que a volta da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e a elevação do PIS e Cofins sobre os combustíveis anunciada no dia 19 de janeiro impactaram o preço do combustível para o consumidor final no Espírito Santo.