Há três anos a pousada de Tânea Fontoura, em Marataízes, Sul do Estado, contava com um excelente volume de reservas para seus 48 quartos, bem antes réveillon e do carnaval. Hoje a situação é diferente, e no ano passado foram ocupados só 13 quartos nas duas datas. Tudo por causa de um problema que atinge boa parte do litoral capixaba: a erosão nas praias por causa da ressaca. “Minha pousada teve 95% de queda nas reservas. A pessoa vem querendo comodidade, com a praia disponível. Mas hoje várias ruas estão interditadas e não há quiosques. Nem a praia está acessível mais”, lamenta.

Em Marataízes o problema aparece principalmente na chamada Lagoa Funda, praia ao Sul do Centro da cidade. Lá, as ruas não são as mesmas. Dos quase dez quiosques que existiam, só um resiste, mas a ponto de também ser destruído pelas águas do mar, com a estrutura danificada. O antigo imóvel até causa perigo para crianças que brincam livremente no espaço. Do calçadão que existia, só um pequeno trecho restou, para mostrar o que a destruição fez. Uma placa indica: “Atenção, rua desmoronando”.

Your browser does not support the audio element. Litoral capixaba acumula prejuízos com a erosão das praias

Tânea conta que a Lagoa Funda sempre foi muito procurada pelos turistas. Mas tudo mudou. “O mar fica agitado e chega a bater na minha porta, na entrada da pousada. Eles tinham que fazer um estudo para ver o que é necessário. Acho que soluções paliativas só gastam mais dinheiro do município”, ressalta.

Até a última semana, as ruas da Lagoa Funda estavam precárias com a recente força da ressaca. Muitas rochas foram colocadas no ano passado para conter a força do mar, o que não foi o bastante. A ressaca fez a prefeitura decretar estado de emergência, para ter acesso a ajuda federal para estabilizar as áreas de risco. Outras áreas também são monitoradas, como a Praia Central e a do Xodó.

Segundo a prefeitura, intervenções acontecem nas praias de Marataízes desde 2009. A última grande obra aconteceu na Lagoa Funda, com a colocação de rochas de contenção, que não impediram o avanço do mar que causou desmoronamento de ruas e fez o município decretar estado de emergência. O secretário de obras, Rhudson Souza, afirma que é necessário um projeto maior no local para revitalização de toda a orla, com estudo que pode demorar até um ano. No entanto uma estabilização deve ser feita agora, com o reforço da contenção. Este serviço está orçado em R$ 3,6 milhões.

Morando próximo à Lagoa Funda, o aposentado Herculano Camiletti, de 63 anos, levou o bisneto para passear na praia. Para ele, são as casas que estão no local errado. “Onde eu moro é até ruim entrar com o carro na garagem. De madrugada você ouve barulhos muito fortes. Isso aí é o mar tomando o que é dele, porque antigamente não tinha essas casas, era só o mar. Se não melhorar, tenho que buscar outro lugar pra morar”, disse.

ANCHIETA

Diferente de Marataízes, o avanço do mar em Anchieta, também no Sul do Estado, não afeta diretamente o turismo. Isso porque o principal estrago está nas ruas do bairro Ponta dos Castelhanos, que tem característica residencial. Há cerca de duas semanas uma barreira de contenção do mar tombou. Parte da avenida Beira Mar continua interditada para veículos.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, afirma que já existe um projeto de recuperação da região afetada pela ressaca, de cerca de 500 metros. Ele explicou que a solução é definitiva, com uma barreira mais funda e que deve absorver mais as ondas. O município já decretou situação de emergência porque não tem recursos para custear as obras, estimadas em mais de R$ 1,5 milhão.

GUARAPARI E VILA VELHA

Em Meaípe, Guarapari, o mar também chegou com força há duas semanas e fez o município decretar estado de emergência também. Toda a faixa de areia ficou coberta pelo mar e, da mesma forma que Anchieta, a força das ondas destruiu uma barreira de contenção. A praia é muito visitada no município durante o verão.

O secretário municipal de obras públicas de Guarapari, Emanuel de Oliveira, explica que a prefeitura já fez um estudo do que precisa ser feito para recuperar a praia de Meaípe, em até 60 dias. O custo será de R$ 600 mil. Entre as ações está a construção de uma barreira mais forte.

Em Ponta da Fruta, Vila Velha, um rastro de destruição é percebido em várias casas de praia, com muros derrubados, sacos de estopa cheios de areia para tentar impedir o avanço do mar e restos de manilhas de esgoto. Vários comerciantes reclamam que o movimento turístico caiu muito nos últimos anos.

O muro da casa da aposentada Rosa Maria Costa, de 80 anos, ficava de frente para o mar. Parte dele caiu totalmente nas últimas semanas. “A terra ia longe. Aqui não tinha isso. Mas tem um ano que vemos que o mar está mudando. Está dando medo. A gente não sabe o que fazer. Uma hora pensamos em fazer o muro aqui, outra hora a gente não sabe. Dizem que o mar vai tomar tudo”, lamenta.

Em Vila Velha a prefeitura afirma que a recuperação da área da Ponta da Fruta requer planejamento e muitos recursos, pois as construções particulares avançaram sobre a praia.

IMPREVISÍVEL

A doutora em Geociências e professora de Oceanografia na Ufes, Jacqueline Albino, explica que todos os fenômenos que acontecem no litoral capixaba estão relacionados com eventos climáticos no Oceano Atlântico que aumentam a agitação e o nível do mar. A professora explica que os fenômenos são imprevisíveis, mas existe uma orientação recente de que a urbanização comece a 50 metros de distância da praia. O problema é que muitas construções tem mais tempo que isso. “Hoje a região do alcance da onda é totalmente urbanizada ou parcialmente urbanizada, onde você vê a erosão. Hoje não tem um espaço livre para a adaptação meteorológica e essa urbanização e as ondas causam a destruição, porque seria o espaço para dissipar a energia”, acrescenta.

A professora usa o exemplo das dunas de areias, que, segundo ela, servem justamente para segurar a intensidade do mar.

GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL