O cenário de alerta diante do uso da água nas bacias hidrográficas no Estado piorou. O número de municípios que se encontram sob racionamento de água deve aumentar de 9 para 19. O nomes serão divulgados nesta quarta-feira (14) pela Agência Reguladora dos Recursos Hídricos do Espírito Santo (Agerh). O órgão ainda lança nova resolução para diminuir os impactos da crise hídrica no Estado.

Your browser does not support the audio element. Lista de cidades em alerta pela escassez de água deve chegar a 19 no Espírito Santo

Da lista original de nove localidades, onde não há abastecimento de água no período noturno, das 19 horas às 6 horas, dois municípios devem ser retirados: Conceição da Barra e Pinheiros, segundo o diretor presidente da Agerh, Paulo Paim.

"Logo após o lançamento das resoluções, os secretários de Meio Ambiente (Rodrigo Júdice), de Agricultura (Octaciano Neto) e o vice-governador (César Colnago) foram ao norte visitar alguns desses noves municípios. E, de forma surpreendente, receberam a demanda de retirada. Eles disseram 'olha, se nos permitirem construir acordos locais envolvendo prefeituras, agricultores, indústria, órgãos de abastecimento público, nós podemos sair da situação de extremamente crítico'. Então, eles trouxeram essa demanda e ontem (terça) houve uma reunião envolvendo todos os atores desses municípios e o Comitê de Bacia Itaúnas, onde construíram esse acordo", explicou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Segundo Paim, tão logo esse acordo, chamado de "acordo de cooperação comunitária", chegue a Agerh, esses municípios serão retirados da lista. Ele deixou claro que o Ministério Público e o Governo do Estado não fazem parte desse acordo.

Acordos com indústria

O exemplo desses dois municípios fez com que a Agerh editasse a resolução 007/2015, como explica o diretor-presidente. "(A resolução) vai estimular que outros municípios, regiões e comitês de bacias criem seus acordos regionais. Vai estimular também que a indústria, que foi a mais penalizada pela resolução 005, possa construir a mesma coisa, o que chamamos de 'acordos específicos de cooperação comunitária'. Os diferentes ramos indústrias vão repensar como podem cumprir a resolução 005 sem que os processos sejam simplesmente paralisados, com risco de demissões e paralisação da empresa", disse.

Duas resoluções já foram editadas pela agência frente à crise hídrica histórica pela qual passa o Espírito Santo: a 005/2015, que declara o cenário de alerta diante da escassez hídrica prolongada; e a 006/2015, que prioriza o abastecimento humano e animal em todas as bacias hidrográficas do Estado, além de uma série de restrições ao uso da água.