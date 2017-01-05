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COMEÇAM NA 2ª FEIRA

Liquidações de janeiro terão produtos com até 70% de desconto no comércio da Grande Vitória

Muitos lojistas ficaram com mercadorias encalhadas no estoque e estão querendo se livrar para "iniciar" as vendas em 2017. Liquidações em shoppings estão previstas para o fim deste mês

Publicado em 05 de Janeiro de 2017 às 13:59

Publicado em 

05 jan 2017 às 13:59
Com parte do estoque do fim do ano ainda nas lojas, comerciantes do Espírito Santo vão iniciar uma liquidação que pode gerar até 70% de desconto, em produtos de vários tipos, a partir da próxima segunda-feira (9). As promoções serão impactantes, principalmente, no comércio de roupas e calçados. As informações são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES). Outra previsão é que os shoppings façam liquidações no final deste mês.
Liquidações de janeiro terão produtos com até 70 por cento de desconto no comércio da Grande Vitória
A federação ainda não fechou o balanço final do ano, mas espera que o faturamento seja igual ao do Natal de 2015, quando teve queda de 10,4% a 2014. No Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, algumas lojas já fazem liquidação de produtos, mas ainda com moderação. A assistente social Leandra Borlini, de 36 anos, estava procurando itens para o cotidiano, mas ficou decepcionada no início. “Eu esperava mais. As promoções ainda estão ‘salgadas’ ao meu ver. Acho que está difícil. O lojista também precisa do lucro dele, então está difícil conciliar”, opinou.
A professora Cristiane Almeida, de 48 anos, é piauiense e está no Espírito Santo a passeio. Ela veio para a casa do irmão e já encontrou várias promoções em lojas da Grande Vitória. "Janeiro já é uma porta aberta para quem quer comprar. A possibilidade é grande, as lojas querem refazer os estoques e os consumidores querem aproveitar. Então é muito bom”, disse. 
O diretor da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, explica que essa primeira semana é de contabilidade do que foi vendido nas lojas e as promoções devem melhorar a partir dos próximos dias. “Nós temos que pagar as contas agora e sobrou estoque. Por isso, as liquidações serão mais fortalecidas. O capital de giro dos lojistas está baixo. Eles não têm como adquirir um produto sem vender o que está no estoque. Tem que liquidar”, destacou.
Bergamin acredita que muitas empresas compraram mais do que poderiam vender, com o intuito de darem opções aos consumidores.

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