Liquidações de janeiro terão produtos com até 70% de desconto no comércio da Grande Vitória

Com parte do estoque do fim do ano ainda nas lojas, comerciantes do Espírito Santo vão iniciar uma liquidação que pode gerar até 70% de desconto, em produtos de vários tipos, a partir da próxima segunda-feira (9). As promoções serão impactantes, principalmente, no comércio de roupas e calçados. As informações são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES). Outra previsão é que os shoppings façam liquidações no final deste mês.

Your browser does not support the audio element. Liquidações de janeiro terão produtos com até 70 por cento de desconto no comércio da Grande Vitória

A federação ainda não fechou o balanço final do ano, mas espera que o faturamento seja igual ao do Natal de 2015, quando teve queda de 10,4% a 2014. No Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, algumas lojas já fazem liquidação de produtos, mas ainda com moderação. A assistente social Leandra Borlini, de 36 anos, estava procurando itens para o cotidiano, mas ficou decepcionada no início. “Eu esperava mais. As promoções ainda estão ‘salgadas’ ao meu ver. Acho que está difícil. O lojista também precisa do lucro dele, então está difícil conciliar”, opinou.

A professora Cristiane Almeida, de 48 anos, é piauiense e está no Espírito Santo a passeio. Ela veio para a casa do irmão e já encontrou várias promoções em lojas da Grande Vitória. "Janeiro já é uma porta aberta para quem quer comprar. A possibilidade é grande, as lojas querem refazer os estoques e os consumidores querem aproveitar. Então é muito bom”, disse.

O diretor da Fecomércio-ES, José Carlos Bergamin, explica que essa primeira semana é de contabilidade do que foi vendido nas lojas e as promoções devem melhorar a partir dos próximos dias. “Nós temos que pagar as contas agora e sobrou estoque. Por isso, as liquidações serão mais fortalecidas. O capital de giro dos lojistas está baixo. Eles não têm como adquirir um produto sem vender o que está no estoque. Tem que liquidar”, destacou.