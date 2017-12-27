Linhas que ligam bairros aos terminais são as que mais demoram

Ponto de ônibus em frente à Assembleia Legislativa Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A volta para casa no segundo dia de greve dos rodoviários na Grande Vitória foi tranquila para alguns e complicada para outros. A maior parte das reclamações dos passageiros que conversaram com a reportagem da CBN na tarde desta quarta-feira (27) é em relação às linhas alimentadoras do sistema Transcol, que circulam dentro dos bairros. No entanto, para algumas pessoas, a rotina não foi alterada.

Your browser does not support the audio element. Linhas que ligam bairros aos terminais são os que mais demoram

Gustavo Nogueira Nascimento Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O pedreiro Gustavo Nogueira Nascimento, de 42 anos, trabalha em uma obra na Enseada do Suá, em Vitória, durante a noite. Para chegar ao trabalho, vindo do município de Fundão, ele teve dificuldade para pegar um ônibus no lugar onde mora. “Lá no meu bairro, Praia Grande, foi muito complicado mesmo. Está horrível. Está mais difícil pegar ônibus dentro do bairro. De terminal para terminal é mais fácil para eles colocarem os coletivos.

Já a auxiliar de cozinha Hosana Nunes Alves, que mora em Vitória, disse que não teve problemas para pegar um ônibus hoje. “Eu não tenho dificuldade. Para mim, graças a Deus, está sendo tranquilo.”

Johny da Silva Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O vendedor ambulante Johny da Silva, de 28 anos, trabalha justamente vendendo produtos dentro dos ônibus do sistema Transcol. Ele afirmou que conseguiu trabalhar sem grandes problemas nas linhas troncais e que a dificuldade maior foi pegar um ônibus no local onde mora.

“Na hora que eu estava saindo do bairro, na linha de Bandeirantes, que passa de sete em sete minutos no horário de pico, por volta das 6h, eu demorei 45 minutos para pegar esse ônibus para ter acesso ao Terminal de Jardim América.”