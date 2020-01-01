Linhares e Serra superam crise financeira e vão à Copa São Paulo

Serra e Linhares vão representar o Espírito Santo na Copa São Paulo Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

Em meio a graves problemas financeiros, que quase inviabilizaram a ida tanto do Serra quanto do Linhares, as duas equipes irão embarcar para São Paulo nesta quarta-feira (01), para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. A viagem de ônibus tem duração de cerca de 15 horas, e as equipes devem chegar a seus destinos por volta do início da madrugada de quinta-feira (02).

Integrante do Grupo 5, o Serra ficará sediado em Jaú, enquanto que o Linhares, da Chave 10, tem sede em Bálsamo. Ambos os times estão com a estreia marcada para o dia 03 de janeiro e a confiança é de pelo menos fazer bons jogos e quem sabe, concluir algumas negociações de atletas, visando ficar com alguma porcentagem para venda futura.

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Mas antes de botar o pé na estrada, os dois times tiveram que juntar esforços para captar recursos que viabilizassem a viagem. O Linhares cogitou não ir na viagem, mas de última hora acabou confirmando participação. Jean Carlos D’Lemos será o técnico, no lugar de Yupi Silva, que classificou a equipe.

Já o Serra chegou a fazer uma vaquinha virtual para que os torcedores pudessem ajudar o clube. Mas o presidente Ervínio Ferreira seguiu confiante e também confirmou a equipe Cobra-Coral na Copinha. A equipe será comandada pelo técnico Alan Muzi, com Aldeir Martins como coordenador técnico.

Confira a tabela dos capixabas na Copinha:

Grupo 5 - Jaú

Serra x Vitória-BA - sexta-feira (03/01) - 20h

XV de Jaú x Serra - segunda-feira (06/01) - 17h45

Serra x Guarani - quinta-feira (09/01) - 17h45

Grupo 10 - Bálsamo

Linhares x Mirassol - sexta-feira (03/01) - 17h45

Linhares x Joinville - segunda-feira (06/01) - 20h