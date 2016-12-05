Linhares é município com maior desmatamento no Espírito Santo

A ONG SOS Mata Atlântica divulgou um levantamento que mostra a situação do desmatamento nos municípios brasileiros entre os anos de 2014 e de 2015. No Espírito Santo, a cidade com maior área degradada foi Linhares, com 60 hectares, o que corresponde a 60 campos de futebol. O município que mais preservou o seu bioma foi Sooretama.

Segundo o professor de Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Luiz Fernando Schettino, as características do desmatamento em Linhares e em outras regiões do Estado estão ligadas à expansão de terras para uso nas atividades agrícolas e à extração de madeiras. O professor explica que as áreas desmatadas podem ser ainda maiores que as apontadas pela ONG SOS Mata Atlântica.

Your browser does not support the audio element. Linhares é o município com maior desmatamento Espírito Santo

“Hoje, esses levantamentos são feitos por imagens. Em geral, a gente não consegue pegar as pequenas áreas. O desmatamento, atualmente, não é como no passado, que cortava grandes áreas. As pessoas vão tirando aquela beiradinha na área de preservação permanente no topo do morro, do lado do rio. Com isso, não se percebe o que está desaparecendo”, explicou.

O diretor do SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani, ressalta que é importante não encarar a conservação ambiental como algo de interesse de um pequeno grupo de ecologistas. Segundo Mario, é preciso acabar com esses esteriótipos para que se perceba que a preservação é algo de interesse de todos.

O principal motivo para isso é a redução da quantidade de água disponível às populações por conta de elevados índices de desmatamento. A falta de matas tem relação direta com a seca, segundo Mario Mantovani.

“A cobertura florestal, hoje, é vital. Principalmente, numa região como o Norte do Espírito Santo, onde podemos dizer que há quase que um processo de desertificação, que começou com a abertura de todo o Vale do Rio Doce, tirando madeira violentamente, queimando tudo, chegando o café. Tudo o que aconteceu ao longo de muitos anos no território brasileiro foi antecipado no Espírito Santo”, explicou.