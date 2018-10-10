Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tragédia em Linhares

Linhares: "30 anos é pouco pra tanta maldade com duas crianças"

A avó de Kauã, Marlúcia Butkowiski, foi ouvida pela Justiça nesta primeira audiência que marca o início do processo de julgamento dos pastores George e Juliana

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 19:13

Publicado em 

10 out 2018 às 19:13
Marlúcia Butkovsky prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (10) Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória
A avó paterna do menino Kauã — que morreu  com o irmão Joaquim, durante um incêndio causado pelo padrasto George Alves, no dia 23 de abril, em Linhares — foi ouvida pela Justiça na tarde desta quarta-feira (10), na 1ª Vara Criminal de Vitória, no Centro. Ela, que é testemunha de acusação, ficou cerca de 30 minutos.
Em entrevista, Marlúcia Butkowiski contou que foi questionada sobre o convívio do
pastor George
com o enteado Kauã. 
A gente nunca ouviu nada, nunca soube de nada. É difícil de falar. O pouco que a gente convivia não tinha como perceber se tinha alguma coisa por trás disso. Se eu soubesse, meu neto estaria vivo. Não tinha condições. Eu queria ter tido essa percepção
Emocionada, a avó disse que a vida mudou completamente desde a morte cruel do neto. "O dia a dia já é muito difícil. Não tem como você voltar a vida normal depois de uma barbárie que foi feita com uma criança tão linda, tão maravilhosa, meu único neto".
Linhares, 30 anos e pouco pra tanta maldade com duas crianças
Marlúcia espera que Juliana Salles, que também foi presa pelos crimes — e George sejam punidos severamente. "Que a condenação seja a máxima possível, porque eu acho que 30 anos é muito pouco pra tanta maldade, tanta crueldade com duas crianças. No Brasil não tem prisão perpétua. Esses monstros fazem o que querem e depois de algum tempo estão soltos. É inaceitável uma situação dessa", desabafou.
Os irmãos Kauã e Joaquim foram mortos em Linhares, no dia 21 de abril deste ano Crédito: Facebook
DEPOIMENTOS
Rainy Butkovsky, que é pai de Kauã, também é testemunha de acusação e foi ouvido pela Justiça. Durante a audiência, ele foi interrogado sobre o relacionamento com o filho, e com Juliana. Antes de Rainy, dois peritos da Polícia Civil e um do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Ferrari, foram ouvidos pela Justiça. 
Ferrari ficou no local por cerca de duas horas. Ele falou sobre a perícia do Corpo de Bombeiros na casa que foi incendiada no dia 21 de abril, em Linhares.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
ACUSADOS FRENTE A FRENTE
Uma audiência de instrução e julgamento de Juliana e George foi marcada para o próximo dia 23, no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares. Neste dia, George e Juliana serão colocados frente a frente pela primeira vez, desde que foram presos. Como o caso segue sob sigilo, as audiências serão fechadas para o público e a imprensa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados