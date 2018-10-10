Linhares: "30 anos é pouco pra tanta maldade com duas crianças"

Marlúcia Butkovsky prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (10) Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória

Em entrevista, Marlúcia Butkowiski contou que foi questionada sobre o convívio do

com o enteado Kauã.

A gente nunca ouviu nada, nunca soube de nada. É difícil de falar. O pouco que a gente convivia não tinha como perceber se tinha alguma coisa por trás disso. Se eu soubesse, meu neto estaria vivo. Não tinha condições. Eu queria ter tido essa percepção

Emocionada, a avó disse que a vida mudou completamente desde a morte cruel do neto. "O dia a dia já é muito difícil. Não tem como você voltar a vida normal depois de uma barbárie que foi feita com uma criança tão linda, tão maravilhosa, meu único neto".

Your browser does not support the audio element. Linhares, 30 anos e pouco pra tanta maldade com duas crianças

Marlúcia espera que Juliana Salles, que também foi presa pelos crimes — e George sejam punidos severamente. "Que a condenação seja a máxima possível, porque eu acho que 30 anos é muito pouco pra tanta maldade, tanta crueldade com duas crianças. No Brasil não tem prisão perpétua. Esses monstros fazem o que querem e depois de algum tempo estão soltos. É inaceitável uma situação dessa", desabafou.

Os irmãos Kauã e Joaquim foram mortos em Linhares, no dia 21 de abril deste ano Crédito: Facebook

DEPOIMENTOS

Rainy Butkovsky, que é pai de Kauã, também é testemunha de acusação e foi ouvido pela Justiça. Durante a audiência, ele foi interrogado sobre o relacionamento com o filho, e com Juliana. Antes de Rainy, dois peritos da Polícia Civil e um do Corpo de Bombeiros , o tenente-coronel Ferrari, foram ouvidos pela Justiça.

Ferrari ficou no local por cerca de duas horas. Ele falou sobre a perícia do Corpo de Bombeiros na casa que foi incendiada no dia 21 de abril, em Linhares.

ACUSADOS FRENTE A FRENTE