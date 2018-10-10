Linhares: "30 anos é pouco pra tanta maldade com duas crianças"

A avó paterna do menino Kauã — que morreu com o irmão Joaquim, durante um incêndio causado pelo padrasto George Alves, no dia 23 de abril, em Linhares — foi ouvida pela Justiça na tarde desta quarta-feira (10), na 1ª Vara Criminal de Vitória, no Centro. Ela, que é testemunha de acusação, ficou cerca de 30 minutos.
Em entrevista, Marlúcia Butkowiski contou que foi questionada sobre o convívio do
com o enteado Kauã.
A gente nunca ouviu nada, nunca soube de nada. É difícil de falar. O pouco que a gente convivia não tinha como perceber se tinha alguma coisa por trás disso. Se eu soubesse, meu neto estaria vivo. Não tinha condições. Eu queria ter tido essa percepção
Emocionada, a avó disse que a vida mudou completamente desde a morte cruel do neto. "O dia a dia já é muito difícil. Não tem como você voltar a vida normal depois de uma barbárie que foi feita com uma criança tão linda, tão maravilhosa, meu único neto".
Linhares, 30 anos e pouco pra tanta maldade com duas crianças
Marlúcia espera que Juliana Salles, que também foi presa pelos crimes — e George sejam punidos severamente. "Que a condenação seja a máxima possível, porque eu acho que 30 anos é muito pouco pra tanta maldade, tanta crueldade com duas crianças. No Brasil não tem prisão perpétua. Esses monstros fazem o que querem e depois de algum tempo estão soltos. É inaceitável uma situação dessa", desabafou.
DEPOIMENTOS
Rainy Butkovsky, que é pai de Kauã, também é testemunha de acusação e foi ouvido pela Justiça. Durante a audiência, ele foi interrogado sobre o relacionamento com o filho, e com Juliana. Antes de Rainy, dois peritos da Polícia Civil e um do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Ferrari, foram ouvidos pela Justiça.
Ferrari ficou no local por cerca de duas horas. Ele falou sobre a perícia do Corpo de Bombeiros na casa que foi incendiada no dia 21 de abril, em Linhares.
ACUSADOS FRENTE A FRENTE
Uma audiência de instrução e julgamento de Juliana e George foi marcada para o próximo dia 23, no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares. Neste dia, George e Juliana serão colocados frente a frente pela primeira vez, desde que foram presos. Como o caso segue sob sigilo, as audiências serão fechadas para o público e a imprensa.