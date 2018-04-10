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Depois de passar alguns dias suspensa pela Justiça e ser novamente liberada, a faixa exclusiva para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Vitória, conhecida como Linha Verde, voltou a funcionar na manhã desta terça-feira (10).

Your browser does not support the audio element. Linha Verde volta a funcionar e ainda divide opiniões em Camburi

A finalidade do sistema é melhorar a circulação do transporte público na orla da Praia de Camburi, mas a medida ainda recebe algumas críticas entre motoristas de carros de passeio. A maior parte das reclamações são em relação ao engarrafamento gerado em duas das três faixas que são liberadas para o fluxo de veículos pequenos.

Como a quantidade de carros transitando na área da Linha Verde é maior no fim da tarde e início da noite, a sintonia entre carros e ônibus foi tranquila durante a manhã desta terça e nenhum congestionamento aconteceu ao longo da Avenida Dante Michelini, em direção ao Bairro jardim Camburi. Além dos ônibus, também vão poder trafegar pela via os carros que estiverem praticando a chamada “carona solidária”, com o mínimo de três passageiros.

O motorista Alonso Grazziotti entende que a implantação da Linha Verde não é a solução ideal para o problema do trânsito na região. "Tem que estudar como fazer isso de uma forma que não vai impactar o outro lado (motoristas de carros de passeio). Se não, não ajuda nem um, nem outro. É difícil resolver isso, mas talvez essa solução não seja a ideal", opinou Grazziotti.

Na avaliação do publicitário Paulo César Nascimento, medidas como a Linha Verde precisam acontecer em conjunto com melhorias no transporte público. Na avaliação dele, muitas pessoas escolhem usar o carro porque o serviço de ônibus oferecido na Capital é ruim.

Acostumada a passar muito tempo em pé dentro dos ônibus na Avenida Dante Michelini, a estudante Anna Flávia Sacchetto acredita que a Linha Verde é uma boa solução.

"Eu espero que essa Linha Verde venha para facilitar o nosso transporte. Em horários de pico os ônibus ficam parados. Em um trajeto que levaria 30 minutos, a gente perde 1h20 parados no trânsito", disse a estudante.