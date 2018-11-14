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Em definitivo

Linha Verde será estendida até o Hortomercado no início do ano

Ampliação será definitiva. A meta posterior é levar a Linha Verde até a avenida Beira-Mar, nas proximidades do colégio Salesiano

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 15:02

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

14 nov 2018 às 15:02
Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira
Após o Tribunal de Justiça manter o funcionamento da Linha Verde em Vitória, a Prefeitura quer expandir em definitivo, já a partir de janeiro, a faixa exclusiva para ônibus, táxis, vans e carros com três pessoas ou mais.
Linha Verde será estendida até o Hortomercado no início do ano
A Linha Verde, que tem o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento para quem utiliza o transporte público, será estendida da Ponte de Camburi até o Hortomercado, na Enseada do Suá, passando por avenidas movimentadas, como a Américo Buaiz e a Saturnino de Brito. A meta posterior é levar a Linha Verde até a avenida Beira-Mar, nas proximidades do colégio Salesiano.
A Prefeitura já fez testes no trecho até o Hortomercado em dois dias no mês de abril, mas aguardava uma decisão da Justiça para realizar a ampliação. A Linha Verde foi suspensa em março deste ano por uma decisão liminar em primeiro grau que atendia ao pedido de uma moradora de Jardim Camburi, que reclamou que o trânsito ficou pior para quem utiliza carros de passeio já que o espaço para os veículos ficou menor na Dante Michelini, a primeira avenida que recebeu o projeto.
O município, então, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça e conseguiu, em decisão monocrática, derrubar a liminar que impedia o funcionamento da via. Na semana passada, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a Linha Verde. A ação principal ainda segue em andamento na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória e ainda não há prazo para esse julgamento.
> Arlindo Vilaschi: Individualismo impede prioridade do transporte público
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Luiz Paulo de Figueiredo, disse que a ideia é aproveitar o início do ano, que tem menos circulação de veículos, para que o motorista se acostume com a mudança.
"A gente pega a parte já das escolas em férias, o que já dá um alívio. Aí a pessoa já vai se acostumando e, quando as aulas voltarem, o ritmo já está normal", justificou o secretário.
O secretário ainda afirmou que não tem prazo para começar a multar motoristas que venham a desrespeitar a Linha Verde. "A Prefeitura não tem nenhum interesse em fazer multa. O que a gente quer fazer é que a população entenda que é um pacto com a sociedade. A Linha Verde hoje é respeitada. Em trechos onde não têm a Linha Verde, como a ciclofaixa no domingo, no Centro, as pessoas já respeitam como se fossem Linha Verde", destacou.
A faixa exclusiva foi implantada na orla de Camburi em março deste ano e gerou críticas de motoristas, que alegavam que o tempo no trânsito aumentou após a mudança, principalmente nos horários de pico.

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