Linha Verde: novos semáforos serão instalados em Vitória

A Prefeitura de Vitória vai instalar novos semáforos na região da Enseada do Suá para organizar o trânsito. Os novos sinais começam a operar em até 15 dias e fazem parte de medidas da administração municipal para melhorar o fluxo de veículos nas vias para as quais a Linha Verde será expandida. A intenção é testar a ampliação da faixa exclusiva até a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.
Linha Verde, novos semáforos serão instalados na Capital
Os semáforos serão instalados nos entrocamentos da Rua Odete Braga Furtado com a Rua Alaor de Queiroz Araújo e da Rua Almirante Soído com a Reta da Penha, já na região da Pracinha do Cauê. Além disso, a prefeitura vai estudar, durante cerca de 15 dias, a abertura da Rua Cassiano Antônio de Moraes com a Avenida Américo Buaiz. A prefeitura também vai fazer a instalação de placas informando que é proibido estacionar na Rua Luiz Gonzalez Alvarado.
O secretário de Trânsito, Transportes e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, explicou de que forma os semáforos poderiam ajudar a melhorar o trânsito nas regiões onde serão implantados. “Os veículos, quando não estão orientados por um guarda ou por um semáforo, vão se acomodando de uma maneira muito desorganizada, cada um forçando a entrada em uma direção. Assim, um determinado automóvel, tentando acessar uma via, bloqueia o acesso a outra pista que poderia fluir com mais veículos. Então, com o conjunto semafórico instalado, nós vamos conseguir dar uma organização melhor.”
Ainda segundo Tyago Hoffmann, a implantação dos semáforos não está relacionada com a liberação do pedágio da Terceira Ponte no sentido Vila Velha. Essa medida foi tomada pelo Governo do Estado, em acordo com a Rodosol, para tentar reduzir os reflexos causados no trânsito por conta dos congestionamentos nos acessos da ponte durante o horário de pico.
As intervenções fazem parte de um contexto de trânsito que envolve a expansão da Linha Verde até a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Segundo o secretário Tyago Hoffmann, ainda não há data para os novos testes da ampliação da faixa exclusiva de ônibus, vans, táxis e veículos com três ocupantes ou mais, que funciona, atualmente, apenas na Avenida Dante Micheline, em Camburi.