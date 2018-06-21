Linha Verde: novos semáforos serão instalados em Vitória

A Prefeitura de Vitória vai instalar novos semáforos na região da Enseada do Suá para organizar o trânsito. Os novos sinais começam a operar em até 15 dias e fazem parte de medidas da administração municipal para melhorar o fluxo de veículos nas vias para as quais a Linha Verde será expandida. A intenção é testar a ampliação da faixa exclusiva até a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.

Your browser does not support the audio element. Linha Verde, novos semáforos serão instalados na Capital

Os semáforos serão instalados nos entrocamentos da Rua Odete Braga Furtado com a Rua Alaor de Queiroz Araújo e da Rua Almirante Soído com a Reta da Penha, já na região da Pracinha do Cauê. Além disso, a prefeitura vai estudar, durante cerca de 15 dias, a abertura da Rua Cassiano Antônio de Moraes com a Avenida Américo Buaiz. A prefeitura também vai fazer a instalação de placas informando que é proibido estacionar na Rua Luiz Gonzalez Alvarado.

O secretário de Trânsito, Transportes e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, explicou de que forma os semáforos poderiam ajudar a melhorar o trânsito nas regiões onde serão implantados. “Os veículos, quando não estão orientados por um guarda ou por um semáforo, vão se acomodando de uma maneira muito desorganizada, cada um forçando a entrada em uma direção. Assim, um determinado automóvel, tentando acessar uma via, bloqueia o acesso a outra pista que poderia fluir com mais veículos. Então, com o conjunto semafórico instalado, nós vamos conseguir dar uma organização melhor.”

Ainda segundo Tyago Hoffmann, a implantação dos semáforos não está relacionada com a liberação do pedágio da Terceira Ponte no sentido Vila Velha. Essa medida foi tomada pelo Governo do Estado, em acordo com a Rodosol, para tentar reduzir os reflexos causados no trânsito por conta dos congestionamentos nos acessos da ponte durante o horário de pico.