Avenida Saturnino de Brito, em Vitória Crédito: Eduardo Dias | CBN

O primeiro dia de simulação para a possível ampliação da Linha Verde foi alvo de elogios e críticas em Vitória. Enquanto passageiros e motoristas de ônibus gostaram da iniciativa, alguns trechos com engarramentos causaram irritação em motoristas de carros de passeio . O novo trecho, que tem como prioridade dar mais agilidade aos transportes coletivos, foi testado de 14h às 20h desta quarta-feira, indo da Enseada do Suá à Praia de Camburi.

Your browser does not support the audio element. Linha Verde, motoristas reclamam e passageiros elogiam ampliação

Um novo teste para a possível ampliação da Linha Verde volta a acontecer nesta quinta-feira (26), no mesmo horário e local desta quarta. Se for aprovada pela prefeitura, a faixa exclusiva pode se tornar definitiva em até duas semanas.

Em relação aos transportes coletivos, passageiros de ônibus, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas (que praticam a chamada carona solidária), tiveram um dia sem grandes contratempos. Em um teste feito no horário com um maior volume de carros, após as 17h, a reportagem da CBN Vitória pegou um ônibus da Enseada do Suá e chegou à Praia de Camburi em nove minutos. O carro da CBN, que fez o mesmo trajeto e na mesma hora, demorou 11 minutos a mais.

Equipe da CBN Vitória fez o trajeto da Linha Verde em nove minutos, após às 17h Crédito: Eduardo Dias

O motorista Sebastião Moreira de Souza, que dirige ônibus da frota municipal de Vitória afirmou que, sem a Linha Verde, o mesmo trajeto seria concluído em até meia hora. "Ficou ótimo, tudo tranquilo. Facilita bem o trabalho da gente. Ficou tudo certo", disse o motorista.

A passageira Elionice Santos, que saiu do Centro de Vitória para uma consulta médica em Camburi, também gostou da ampliação da Linha Verde. "Senti muita diferença. Foi aprovada (a Linha Verde), amei essa atitude. Ficou muito mais rápido, muito mesmo", avaliou a passageira.

A passageira Elionice Santos diz que a viagem ficou mais rápida Crédito: Eduardo Dias

Assim como já tinha acontecido quando a Linha Verde foi inaugurada na orla de Camburi, alguns locais da ampliação também tiveram engarrafamentos nesta quarta-feira. Na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próxima da Praça do Papa, não houve grande fila de carros. No entanto, à medida que os veículos avançavam, longos congestionamentos foram formados nas avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito, entre a Terceira Ponte e a Ponte de Camburi. Um situação que incomodou o motorista Nelson Fernandes.

"Por que tem que ter preferência (transporte coletivo)? Por que isso? Eu não sei. Quem tem carro não tem mais preferência, só quem anda de ônibus. Não sou contra, mas então tinha que ter outra pista, e não tirar um pista. Para mim, isso é uma aberração", criticou o motorista.

A equipe da CBN Vitória tentou contato com o Secretário de Transporte Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, para comentar o primeiro dia de testes, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

PONTO POSITIVO

- Transportes coletivos fizeram o trajeto em tempo reduzido

PONTOS NEGATIVOS

- Cruzamento entre a Av. Capitão João Brandão e a Américo Buaiz (embaixo da terceira ponte): Carros que querem ir para a Ilha do Boi ficam no meio do cruzamento, atrapalhando o fluxo da Américo Buaiz

- Ligação entre da Av. José Miranda Machado e a Av. Américo Buaiz: carros saem da Av. José Miranda, atravessam a Linha Verde e bloqueiam a passagem dos ônibus.

- Cruzamento entre as avenidas Desembargador Santos Neves e Saturnino de Brito precisa de acertos, pois o os carros estão organizados em três faixas e precisam se reorganizar em duas em poucos metros.

- Alguns cones sem faixas reflexivas diminuem a visibilidade dos motoristas. Alguns cones foram derrubados.