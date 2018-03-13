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Linha Verde: motoristas reclamam do acesso à Praia de Camburi

Trânsito é mais intenso na Avenida Saturnino de Brito, que dá acesso à Dante Michelini, onde o trânsito de automóveis se reduz a duas faixas

Publicado em 13 de Março de 2018 às 20:08

Publicado em 

13 mar 2018 às 20:08
Trânsito sobre a ponte de Camburi nesta terça-feira (13) Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Após a implantação da Linha Verde na Avenida Dante Michelini, na segunda-feira (12), motoristas têm reclamado de trânsito mais intenso na Avenida Saturnino de Brito, que dá acesso à Praia de Camburi, onde o trânsito de automóveis se reduzia a duas faixas. Por outro lado, os passageiros de ônibus que conversaram com a reportagem da CBN Vitória aprovaram o novo sistema, que privilegia o transporte público.
Linha Verde; motoristas reclamam do acesso à Praia de Camburi
No fim da tarde desta terça-feira (13), horário de fluxo intenso, o trânsito era bem intenso. Em determinados momentos, havia congestionamento na travessia da Ponte de Camburi, quando os automóveis deixam de trafegar em três faixas para utilizar as duas pistas da Dante Michelini.
OPINIÕES
O empresário Nelson Torres, que trabalha em Jardim Camburi e mora na Praia do Canto, fez duras críticas ao novo sistema. “É ridículo. Atrapalhou todo o trânsito tanto para quem vai para Jardim Camburi quanto para quem volta”, reclama.
Trânsito sobre a ponte de Camburi nesta terça-feira (13) Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Já a costureira Maria das Graças França, que anda de ônibus diariamente pela Avenida Dante Michelini, aprovou a Linha Verde. “Eu achei muito bom, adianta bastante para quem anda de ônibus. Os carros não atrapalham mais a passagem do nosso coletivo e o trânsito flui melhor”, explicou.
O barman Wagner Pereira foi buscar a filha na região da Praia do Canto no fim da tarde desta terça. Ele pondera entre as vantagens e desvantagens do sistema. “A melhoria vai acontecer para os ônibus. Mas, para nós que temos carro, eu acho que não vai ser tão bom”, opinou.
A estudante Julia Vieira diz que a Linha Verde ainda não causou mudanças significativas no trânsito da Avenida Dante Michelini. "Por enquanto, ainda não fez tanta diferença porque nós estamos nos acostumando ainda. No entanto, eu acho que vai ser muito melhor em relação ao trânsito porque os carros não respeitam tanto os ônibus e vice-versa.”
ANÁLISE
Especialistas acreditam que a Linha Verde é uma importante iniciativa para a mobilidade urbana da capital. Em uma análise publicada no jornal A Gazeta desta terça-feira (13), o engenheiro especialista em trânsito Paulo Lindoso acredita que a ideia é boa para priorizar o transporte público, mas não pode ser encarada com a única opção.
"A Linha Verde é um dos componentes que vai incentivar as pessoas a fazerem a migração do carro para o transporte público, mas sozinha, não resolve. A Praia de Camburi é propicia para um primeiro teste".
Já o engenheiro de tráfego Fábio Romero acredita que os engarrafamentos registrados nestes primeiros dias são normais. "A escolha pela Avenida Dante Michelini para o início da implantação foi boa, pois é um local onde passam muito ônibus. Geralmente são essas vias que são ideais para a implantação de corredores exclusivos. Pode ser que haja engarrafamento, mas as pessoas vão se acostumar".
FUNCIONAMENTO
A Linha Verde é a faixa exclusiva para a passagem dos ônibus do transporte público, escolares, particulares e de excursão e turismo, além de micro-ônibus, táxis e vans. O horário de funcionamento é de 6h às 20h, de segunda a sexta, e de 6h às 14h, aos sábados. Nos primeiros 30 dias de operação do novo sistema, os motoristas ainda não serão multados se invadirem a faixa exclusiva.

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