Linha Verde: fiscalização começa nesta segunda-feira

A Linha Verde na avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, começa a ser fiscalizada nesta segunda-feira (25). A fiscalização será feita por agentes de trânsito da Guarda Municipal.

A Linha Verde tem como objetivo priorizar o transporte coletivo ao garantir uma faixa exclusiva para ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, viaturas policiais, ônibus de escolares, particulares de excursão e turismo, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas (carona solidária). Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas.

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