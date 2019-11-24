Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

TRÂNSITO

Linha Verde: fiscalização começa nesta segunda-feira

Atenção motoristas para multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 11:40

Publicado em 

24 nov 2019 às 11:40
A Linha Verde na avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, começa a ser fiscalizada nesta segunda-feira (25). A fiscalização será feita por agentes de trânsito da Guarda Municipal.
A Linha Verde tem como objetivo priorizar o transporte coletivo ao garantir uma faixa exclusiva para ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, viaturas policiais, ônibus de escolares, particulares de excursão e turismo, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas (carona solidária). Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados, das 6 às 14 horas.
Linha Verde Fiscalização começa nesta segunda-feira
A prefeitura de Vitória alerta que transitar de forma irregular pela Linha Verde é uma infração média, com perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados