Linha Verde é suspensa e trânsito flui melhor na região de Camburi

A Prefeitura de Vitória havia sido notificada pela justiça as 16h30 e informou que uma equipe seguiria para o local para sinalizar a via. No entanto, a equipe da Rádio CBN Vitória não encontrou nenhuma placa ou algo que sinalizasse que a via estava liberada para todos os carros. Pelo contrário: a faixa pendurada nos semáforos que indicava o início da Linha Verde não havia sido retirada, assim como não havia nenhuma outra placa que informasse os motoristas, tanto na ponte de Camburi, quanto na avenida Saturnino de Brito.

O motorista Marcos Andrade Ambrósio Jr. acredita que a Linha Verde deveria ser repensada para toda a cidade. Crédito: Ricardo Medeiros

Frequentador da praia de Camburi, o motorista Marcos Andrade Ambrósio Jr. mora em Vila Velha e trabalha em Vitória. Apesar de concordar com a existência de uma faixa exclusiva para ônibus, Marcos acredita que a Linha Verde deveria ser repensada para toda a cidade.

Your browser does not support the audio element. Linha Verde é suspensa e trânsito volta a fluir em Camburi

“A Linha Verde somente na Dante Michelini não parece fazer muito sentido. Porque você tem o trânsito travado em outras partes, prejudica muito os carros aqui. Então acredito que não seja tão funcional como poderia ser. Se envolvesse a cidade toda, seria muito mais benéfico para o transporte público”, comenta.

Moradora da Serra, a passageira de ônibus Eleuza Moreira Bertoldi reclamava da suspensão da faixa exclusiva. Segundo ela, a viagem para casa fluía mais rápido e, por depender da baldeação com outro ônibus, a ida para casa ficou prejudicada.

“Eu achei péssimo, porque a gente que necessita de ônibus, pega um trânsito danado. Eu preciso chegar no terminal para pegar outro ônibus. Com a faixa, eu chegava com 10 minutos de antecedência no terminal e conseguia pegar o outro ônibus”, reclama.

Há quem tenha reclamado até mesmo da decisão judicial que suspendeu a Linha Verde. O ciclista Paulo Henrique Tavares, de Jardim Camburi, considerou a decisão prejudicial para que necessita do transporte coletivo.

“Os modelos de países e cidades civilizadas são pensados com faixas exclusivas para ônibus, para o transporte coletivo. A faixa exclusiva dos ônibus é uma pequena colaboração para quem mais precisa de transporte. O judiciário brasileiro deveria pensar na maioria que utiliza ônibus.”

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros