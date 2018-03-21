Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

TRÂNSITO

Linha Verde é suspensa e trânsito flui melhor na região de Camburi

Apesar de notificada para suspender a Linha Verde, prefeitura não sinalizou o local e motoristas não sabiam que poderiam utilizar a faixa exclusiva

Publicado em 21 de Março de 2018 às 20:16

Publicado em 

21 mar 2018 às 20:16
- Foto: Ricardo Medeiros"/>
Após a decisão da suspensão da Linha Verde na avenida Dante Michelini, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (21), muitos motoristas foram pegos de surpresa e até as 18h20, o trânsito na avenida ainda era complicado. Somente após esse horário, o tráfego foi melhorando aos poucos e, às 19h, o trânsito fluía com tranquilidade, diferente do que havia sido registrado, no mesmo horário, em dias anteriores.
A Prefeitura de Vitória havia sido notificada pela justiça as 16h30 e informou que uma equipe seguiria para o local para sinalizar a via. No entanto, a equipe da Rádio CBN Vitória não encontrou nenhuma placa ou algo que sinalizasse que a via estava liberada para todos os carros. Pelo contrário: a faixa pendurada nos semáforos que indicava o início da Linha Verde não havia sido retirada, assim como não havia nenhuma outra placa que informasse os motoristas, tanto na ponte de Camburi, quanto na avenida Saturnino de Brito.
O motorista Marcos Andrade Ambrósio Jr. acredita que a Linha Verde deveria ser repensada para toda a cidade. Crédito: Ricardo Medeiros
Frequentador da praia de Camburi, o motorista Marcos Andrade Ambrósio Jr. mora em Vila Velha e trabalha em Vitória. Apesar de concordar com a existência de uma faixa exclusiva para ônibus, Marcos acredita que a Linha Verde deveria ser repensada para toda a cidade.
Linha Verde é suspensa e trânsito volta a fluir em Camburi
“A Linha Verde somente na Dante Michelini não parece fazer muito sentido. Porque você tem o trânsito travado em outras partes, prejudica muito os carros aqui. Então acredito que não seja tão funcional como poderia ser. Se envolvesse a cidade toda, seria muito mais benéfico para o transporte público”, comenta.
Moradora da Serra, a passageira de ônibus Eleuza Moreira Bertoldi reclamava da suspensão da faixa exclusiva. Segundo ela, a viagem para casa fluía mais rápido e, por depender da baldeação com outro ônibus, a ida para casa ficou prejudicada.
“Eu achei péssimo, porque a gente que necessita de ônibus, pega um trânsito danado. Eu preciso chegar no terminal para pegar outro ônibus. Com a faixa, eu chegava com 10 minutos de antecedência no terminal e conseguia pegar o outro ônibus”, reclama.
Há quem tenha reclamado até mesmo da decisão judicial que suspendeu a Linha Verde. O ciclista Paulo Henrique Tavares, de Jardim Camburi, considerou a decisão prejudicial para que necessita do transporte coletivo.
“Os modelos de países e cidades civilizadas são pensados com faixas exclusivas para ônibus, para o transporte coletivo. A faixa exclusiva dos ônibus é uma pequena colaboração para quem mais precisa de transporte. O judiciário brasileiro deveria pensar na maioria que utiliza ônibus.”
Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Por nota, o Conselho Popular de Vitória (CPV) informou que “respeita a decisão judicial em caráter liminar que suspende a Linha Verde. Mas lamenta que uma ação movida por um cidadão se sobrepôs a avanços na mobilidade urbana que beneficia a maioria que se utiliza do transporte público em Vitória.” A ação foi movida pela moradora de Jardim Camburi Lícia Rezende Narciso e a decisão foi proferida pelo o juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Mário da Silva Nunes Neto.
A Procuradoria Geral do Município (PGM) da Prefeitura de Vitória informou, na noite desta quarta-feira (21), por meio de nota, que vai entrar na Justiça com um recurso pedindo a anulação da liminar que decidiu pela suspensão da Linha Verde na Capital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados