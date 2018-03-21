Linha Verde é suspensa e trânsito flui melhor na região de Camburi

Após a decisão da suspensão da Linha Verde na avenida Dante Michelini, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (21), muitos motoristas foram pegos de surpresa e até as 18h20, o trânsito na avenida ainda era complicado. Somente após esse horário, o tráfego foi melhorando aos poucos e, às 19h, o trânsito fluía com tranquilidade, diferente do que havia sido registrado, no mesmo horário, em dias anteriores.
A Prefeitura de Vitória havia sido notificada pela justiça as 16h30 e informou que uma equipe seguiria para o local para sinalizar a via. No entanto, a equipe da Rádio CBN Vitória não encontrou nenhuma placa ou algo que sinalizasse que a via estava liberada para todos os carros. Pelo contrário: a faixa pendurada nos semáforos que indicava o início da Linha Verde não havia sido retirada, assim como não havia nenhuma outra placa que informasse os motoristas, tanto na ponte de Camburi, quanto na avenida Saturnino de Brito.
Frequentador da praia de Camburi, o motorista Marcos Andrade Ambrósio Jr. mora em Vila Velha e trabalha em Vitória. Apesar de concordar com a existência de uma faixa exclusiva para ônibus, Marcos acredita que a Linha Verde deveria ser repensada para toda a cidade.
Linha Verde é suspensa e trânsito volta a fluir em Camburi
“A Linha Verde somente na Dante Michelini não parece fazer muito sentido. Porque você tem o trânsito travado em outras partes, prejudica muito os carros aqui. Então acredito que não seja tão funcional como poderia ser. Se envolvesse a cidade toda, seria muito mais benéfico para o transporte público”, comenta.
Moradora da Serra, a passageira de ônibus Eleuza Moreira Bertoldi reclamava da suspensão da faixa exclusiva. Segundo ela, a viagem para casa fluía mais rápido e, por depender da baldeação com outro ônibus, a ida para casa ficou prejudicada.
“Eu achei péssimo, porque a gente que necessita de ônibus, pega um trânsito danado. Eu preciso chegar no terminal para pegar outro ônibus. Com a faixa, eu chegava com 10 minutos de antecedência no terminal e conseguia pegar o outro ônibus”, reclama.
Há quem tenha reclamado até mesmo da decisão judicial que suspendeu a Linha Verde. O ciclista Paulo Henrique Tavares, de Jardim Camburi, considerou a decisão prejudicial para que necessita do transporte coletivo.
“Os modelos de países e cidades civilizadas são pensados com faixas exclusivas para ônibus, para o transporte coletivo. A faixa exclusiva dos ônibus é uma pequena colaboração para quem mais precisa de transporte. O judiciário brasileiro deveria pensar na maioria que utiliza ônibus.”
Por nota, o Conselho Popular de Vitória (CPV) informou que “respeita a decisão judicial em caráter liminar que suspende a Linha Verde. Mas lamenta que uma ação movida por um cidadão se sobrepôs a avanços na mobilidade urbana que beneficia a maioria que se utiliza do transporte público em Vitória.” A ação foi movida pela moradora de Jardim Camburi Lícia Rezende Narciso e a decisão foi proferida pelo o juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Mário da Silva Nunes Neto.
A Procuradoria Geral do Município (PGM) da Prefeitura de Vitória informou, na noite desta quarta-feira (21), por meio de nota, que vai entrar na Justiça com um recurso pedindo a anulação da liminar que decidiu pela suspensão da Linha Verde na Capital.