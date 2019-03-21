Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

A Linha Verde na orla de Camburi, que é a faixa exclusiva para ônibus, táxis, vans e carros com três passageiros ou mais, completa um ano neste mês março, em Vitória. No entanto, o projeto, que no início era muito criticado por condutores de carros de passeio que ficam presos no congestionamento formado antes da faixa, continua sem multar motoristas e sem prazo para ampliação. O foco é a conscientização, segundo a prefeitura.

Nesse período de vigência, a faixa exclusiva foi suspensa pela Justiça, atendendo ao pedido de uma moradora de Jardim Camburi, mas a Prefeitura reverteu a decisão e chegou a testar a ampliação da Linha Verde até da Praia do Canto até o Hortomercado, na Enseada do Suá. O teste porém durou apenas alguns dias, mas a intenção da prefeitura é de expandir até avenida Beira-Mar.

Your browser does not support the audio element. Linha Verde completa 1 ano em Vitória e ampliação não tem prazo

AVALIAÇÃO

Entre os passageiros de ônibus, o projeto é bem avaliado. O técnico de planejamento Evandro Nascimento é a favor da Linha Verde e de sua ampliação porque a faixa exclusiva reduziu o tempo de percurso para os ônibus. "O pessoal que usa o ônibus fica menos tempo no trânsito e acaba facilitando a vida deles também. No carro pequeno tem mais conforto, mas no ônibus não".

A professora de educação física Raquel Santos Silva, que é motorista, avalia que aqueles congestionamentos no início da Linha Verde, na Saturnino de Brito, diminuíram. "Gosto muito. Não está atrapalhando o trânsito. Ando no horário de pico e não vejo problema nenhum", comenta.

Já a representante comercial Creuza do Nascimento, que também é motorista, gostou da faixa exclusiva, mas não concorda com a ampliação. "Aí eu já não sei se é interessante. Porque para aquela região, sem linha verde, já congestiona próximo ao shopping", opina.

Em nota, a Prefeitura de Vitória disse que os resultados em mais de um ano são positivos sobretudo para usuários do transporte coletivo, que tiveram o tempo de viagem reduzido graças à faixa exclusiva, mas afirmou que ainda não há previsão de testes em novos trechos.

Nota oficial da Prefeitura de Vitória na íntegra: