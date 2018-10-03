Câncer de mama Crédito: Divulgação

Uma lei de 2012 fixa um limite de 60 dias para que o Sistema Único de Saúde (SUS) inicie o tratamento de pacientes com câncer no Brasil. No entanto, nesse Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o Câncer de Mama, especialistas alertam que esse prazo, apesar de importante, não é o ideal e que o tratamento deve começar assim que o paciente tiver o diagnóstico do tumor para reduzir os danos às mulheres e aumentar as chances de cura.

A lei foi sancionada há seis anos, mas um levantamento do Ministério da Saúde apontou que, em 2017, o intervalo entre o diagnóstico e o procedimento determinado para combate à doença foi, em média, de 81 dias no Brasil.

Representante da Sociedade Brasileira de Mastologia no Estado, Claudia Mameri alerta que o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível para evitar o avanço da doença. A médica alerta que o próprio período do diagnóstico já demora cerca de dois meses, antes da mulher confirmar se de fato está com câncer de mama.

Your browser does not support the audio element. Limite para iniciar tratamento contra o câncer no SUS não é o ideal

"O ideal é que quando a paciente tenha uma lesão detectada, que é suspeita, é que rapidamente a gente faça uma biópsia - e que esse tratamento se inicie logo. Nós temos diversas situações onde o tumor tem crescimento rápido. E esse prazo de dois meses, apesar de ser legal, não é o ideal".

A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) afirma que cumpre o prazo estabelecido pela lei. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres, entre 50 e 69 anos façam a mamografia anualmente para que se tenha um diagnóstico precoce, caso o tumor apareça. No entanto, mais de 70% das capixabas dessa faixa etária não fazem o exame de rastreamento, segundo dados do Inca.

Sintomas

O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas:

- Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor: é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher.

- Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja.

- Alterações no bico do peito (mamilo).

- Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.

- Saída de líquido anormal das mamas.

Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados, porém podem estar relacionados a doenças benignas da mama.

A postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas, que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as alterações consideradas suspeitas de câncer de mama, é fundamental para a detecção precoce dessa doença.

Prevenção

A prevenção do câncer de mama não é totalmente possível em função da multiplicidade de fatores relacionados ao surgimento da doença e ao fato de vários deles não serem modificáveis. De modo geral, a prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores, especificamente aqueles considerados modificáveis.

Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, por meio da alimentação saudável e da prática regular de exercícios físicos, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir o câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor.

A terapia de reposição hormonal (TRH), quando estritamente indicada, deve ser feita sob rigoroso controle médico e pelo mínimo de tempo necessário.