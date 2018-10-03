Uma lei de 2012 fixa um limite de 60 dias para que o Sistema Único de Saúde (SUS) inicie o tratamento de pacientes com câncer no Brasil. No entanto, nesse Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o Câncer de Mama, especialistas alertam que esse prazo, apesar de importante, não é o ideal e que o tratamento deve começar assim que o paciente tiver o diagnóstico do tumor para reduzir os danos às mulheres e aumentar as chances de cura.
A lei foi sancionada há seis anos, mas um levantamento do Ministério da Saúde apontou que, em 2017, o intervalo entre o diagnóstico e o procedimento determinado para combate à doença foi, em média, de 81 dias no Brasil.
Representante da Sociedade Brasileira de Mastologia no Estado, Claudia Mameri alerta que o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível para evitar o avanço da doença. A médica alerta que o próprio período do diagnóstico já demora cerca de dois meses, antes da mulher confirmar se de fato está com câncer de mama.
Limite para iniciar tratamento contra o câncer no SUS não é o ideal
"O ideal é que quando a paciente tenha uma lesão detectada, que é suspeita, é que rapidamente a gente faça uma biópsia - e que esse tratamento se inicie logo. Nós temos diversas situações onde o tumor tem crescimento rápido. E esse prazo de dois meses, apesar de ser legal, não é o ideal".
A Secretaria estadual da Saúde (Sesa) afirma que cumpre o prazo estabelecido pela lei. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres, entre 50 e 69 anos façam a mamografia anualmente para que se tenha um diagnóstico precoce, caso o tumor apareça. No entanto, mais de 70% das capixabas dessa faixa etária não fazem o exame de rastreamento, segundo dados do Inca.
Sintomas
O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas:
- Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor: é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher.
- Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja.
- Alterações no bico do peito (mamilo).
- Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.
- Saída de líquido anormal das mamas.
Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados, porém podem estar relacionados a doenças benignas da mama.
A postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas, que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as alterações consideradas suspeitas de câncer de mama, é fundamental para a detecção precoce dessa doença.
Prevenção
A prevenção do câncer de mama não é totalmente possível em função da multiplicidade de fatores relacionados ao surgimento da doença e ao fato de vários deles não serem modificáveis. De modo geral, a prevenção baseia-se no controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores, especificamente aqueles considerados modificáveis.
Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, por meio da alimentação saudável e da prática regular de exercícios físicos, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir o câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor.
A terapia de reposição hormonal (TRH), quando estritamente indicada, deve ser feita sob rigoroso controle médico e pelo mínimo de tempo necessário.
Fonte: Inca