Local batizado de Vale da Conquista tem aproximadamente 300 pessoas morando em condições insalubres Crédito: Eduardo Dias

Cerca de 80 famílias que estão residindo em um grande terreno no bairro Jabaeté, em Vila Velha, convivem com a apreensão de desocupar os barracos construídos na região. Os proprietários da área solicitaram a desocupação à Justiça e uma ordem de reintegração de posse chegou a ser emitida. Dezenas de policiais e dois tratores se posicionaram para cumprir a ordem judicial, na manhã desta terça-feira (24), mas os moradores da comunidade batizada de “Vale da Conquista” conseguiram uma liminar e a reintegração foi suspensa.

Your browser does not support the audio element. Liminar suspende reintegração de posse de terreno em Vila Velha

De acordo com a dona de casa Rosa Martins Pereira, que é uma das lideranças entre os moradores, a comunidade é formada por quase 300 pessoas. Os primeiros moradores chegaram ao local em 2013.

Dezenas de policias e dois tratores se posicionaram para cumprir a ordem judicial, na manhã desta terça-feira (24), mas os moradores da comunidade batizada de "Vale da Conquista" conseguiram uma liminar para suspender a reintegração de posse. Crédito: Eduardo Dias

"Muitos aqui foram despejados do aluguel, outros moravam de favor dentro da casa da mãe e do pai, ou do vizinho. Aqui encontraram uma terra abandonada, uma terra que estava há muitos anos cheia de mato", disse a representante dos moradores.

O Vale da Conquista foi sendo erguido sobre uma área parcialmente alagada e com muita lama. Os moradores do local não têm sistema de esgoto e precisam fazer ligações clandestinas de água e energia. A maioria das pessoas moram em barracos de madeira e fazem trilhas com tapumes pelo chão para não precisar andar com os pés na água.

A dona de casa Solangia de Paula Fiorin mora em um barraco, de dois cômodos, com o marido e três filhos. Segundo ela, o marido tem problemas de saúde e não pode trabalhar. Sem condições de pagar o aluguel em outro lugar, eles esperam ter a liberação da Justiça para continuar morando no Vale da Conquista.

"Está muito difícil, a gente passa uma dificuldade grande aqui. A gente está na luta, conseguimos fazer o barraco, graças a Deus. Queremos conquistar pelo menos uma casa, para não pagar aluguel mais", disse a moradora.

Uma situação parecida com da jovem Gabriele Nunes, de 28 anos, que tem um barraco no terreno e mora com três filhas pequenas. “Todos nós ficamos apreensivos porque, se vier tirar (os moradores), muitos não têm para onde ir”, opinou a moradora.