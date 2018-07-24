Cerca de 80 famílias que estão residindo em um grande terreno no bairro Jabaeté, em Vila Velha, convivem com a apreensão de desocupar os barracos construídos na região. Os proprietários da área solicitaram a desocupação à Justiça e uma ordem de reintegração de posse chegou a ser emitida. Dezenas de policiais e dois tratores se posicionaram para cumprir a ordem judicial, na manhã desta terça-feira (24), mas os moradores da comunidade batizada de “Vale da Conquista” conseguiram uma liminar e a reintegração foi suspensa.
Liminar suspende reintegração de posse de terreno em Vila Velha
De acordo com a dona de casa Rosa Martins Pereira, que é uma das lideranças entre os moradores, a comunidade é formada por quase 300 pessoas. Os primeiros moradores chegaram ao local em 2013.
"Muitos aqui foram despejados do aluguel, outros moravam de favor dentro da casa da mãe e do pai, ou do vizinho. Aqui encontraram uma terra abandonada, uma terra que estava há muitos anos cheia de mato", disse a representante dos moradores.
O Vale da Conquista foi sendo erguido sobre uma área parcialmente alagada e com muita lama. Os moradores do local não têm sistema de esgoto e precisam fazer ligações clandestinas de água e energia. A maioria das pessoas moram em barracos de madeira e fazem trilhas com tapumes pelo chão para não precisar andar com os pés na água.
A dona de casa Solangia de Paula Fiorin mora em um barraco, de dois cômodos, com o marido e três filhos. Segundo ela, o marido tem problemas de saúde e não pode trabalhar. Sem condições de pagar o aluguel em outro lugar, eles esperam ter a liberação da Justiça para continuar morando no Vale da Conquista.
"Está muito difícil, a gente passa uma dificuldade grande aqui. A gente está na luta, conseguimos fazer o barraco, graças a Deus. Queremos conquistar pelo menos uma casa, para não pagar aluguel mais", disse a moradora.
Uma situação parecida com da jovem Gabriele Nunes, de 28 anos, que tem um barraco no terreno e mora com três filhas pequenas. “Todos nós ficamos apreensivos porque, se vier tirar (os moradores), muitos não têm para onde ir”, opinou a moradora.
Um dos advogados que representa os proprietários do terreno afirmou que uma reunião está marcada com os atuais moradores da área. Segundo ele, representantes da Polícia Militar, do Ministério Público, da Prefeitura de Vila Velha e outros órgãos também vão participar da reunião. O representante dos donos ainda explicou que os moradores do terreno serão orientados sobre os trâmites da reintegração de posse, e uma nova data para a retirada das famílias do local será marcada.