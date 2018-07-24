Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Moradores apreensivo

Liminar suspende reintegração de posse de terreno em Vila Velha

Local batizado de Vale da Conquista tem aproximadamente 300 pessoas morando em condições insalubres

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 14:22

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

24 jul 2018 às 14:22
Local batizado de Vale da Conquista tem aproximadamente 300 pessoas morando em condições insalubres Crédito: Eduardo Dias
Cerca de 80 famílias que estão residindo em um grande terreno no bairro Jabaeté, em Vila Velha, convivem com a apreensão de desocupar os barracos construídos na região. Os proprietários da área solicitaram a desocupação à Justiça e uma ordem de reintegração de posse chegou a ser emitida. Dezenas de policiais e dois tratores se posicionaram para cumprir a ordem judicial, na manhã desta terça-feira (24), mas os moradores da comunidade batizada de “Vale da Conquista” conseguiram uma liminar e a reintegração foi suspensa.
Liminar suspende reintegração de posse de terreno em Vila Velha
De acordo com a dona de casa Rosa Martins Pereira, que é uma das lideranças entre os moradores, a comunidade é formada por quase 300 pessoas. Os primeiros moradores chegaram ao local em 2013.
Dezenas de policias e dois tratores se posicionaram para cumprir a ordem judicial, na manhã desta terça-feira (24), mas os moradores da comunidade batizada de "Vale da Conquista" conseguiram uma liminar para suspender a reintegração de posse. Crédito: Eduardo Dias
"Muitos aqui foram despejados do aluguel, outros moravam de favor dentro da casa da mãe e do pai, ou do vizinho. Aqui encontraram uma terra abandonada, uma terra que estava há muitos anos cheia de mato", disse a representante dos moradores.
O Vale da Conquista foi sendo erguido sobre uma área parcialmente alagada e com muita lama. Os moradores do local não têm sistema de esgoto e precisam fazer ligações clandestinas de água e energia. A maioria das pessoas moram em barracos de madeira e fazem trilhas com tapumes pelo chão para não precisar andar com os pés na água.
A dona de casa Solangia de Paula Fiorin mora em um barraco, de dois cômodos, com o marido e três filhos. Segundo ela, o marido tem problemas de saúde e não pode trabalhar. Sem condições de pagar o aluguel em outro lugar, eles esperam ter a liberação da Justiça para continuar morando no Vale da Conquista.
"Está muito difícil, a gente passa uma dificuldade grande aqui. A gente está na luta, conseguimos fazer o barraco, graças a Deus. Queremos conquistar pelo menos uma casa, para não pagar aluguel mais", disse a moradora.
Uma situação parecida com da jovem Gabriele Nunes, de 28 anos, que tem um barraco no terreno e mora com três filhas pequenas. “Todos nós ficamos apreensivos porque, se vier tirar (os moradores), muitos não têm para onde ir”, opinou a moradora.
Um dos advogados que representa os proprietários do terreno afirmou que uma reunião está marcada com os atuais moradores da área. Segundo ele, representantes da Polícia Militar, do Ministério Público, da Prefeitura de Vila Velha e outros órgãos também vão participar da reunião. O representante dos donos ainda explicou que os moradores do terreno serão orientados sobre os trâmites da reintegração de posse, e uma nova data para a retirada das famílias do local será marcada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados