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Liminar suspende licitação de terminal de cargas do aeroporto

Decisão obriga que não seja feita a convocação da empresa vencedora para assinatura do contrato, por conta de possíveis irregularidades na licitação

Publicado em 10 de Abril de 2017 às 20:03

Publicado em 

10 abr 2017 às 20:03
Aeroporto de Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo Arquivo
O processo licitatório de concessão para operar o terminal de cargas no Aeroporto de Vitória está suspenso por determinação da Justiça Federal de Brasília. A decisão liminar da juíza Solange Salgado obriga que não seja feita a convocação da empresa vencedora para assinatura do contrato, por conta de possíveis irregularidades na licitação.
A ação que levou à suspensão do processo licitatório aponta que há falhas na concorrência pública, como prazo inadequado, já que entre os dias 10 e 27 de março houve a publicação do edital, julgamento de proposta, homologação do resultado e adjudicação da concessão do serviço público. A ação acrescenta que o prazo mínimo deveria ser de 30 dias.
Liminar suspende licitação de terminal de cargas do aeroporto
Além disso, a ação proposta por empresas integrantes do mercado de potenciais interessados na concessão também aponta que a licitação não obedeceu ao princípio da ampla publicidade, frustrando a concorrência, já a única proposta apresentada venceu o certame, sem disputa e por preço próximo do mínimo estipulado.
Segundo a ação, a divulgação do edital do processo licitatório se deu apenas no Diário Oficial da União (DOU) e houve somente repercussão local, como afirma a advogada Luciana Mattar Vilela Nemer, que representa as empresas autoras do processo.
“A concorrência pública, apesar de ter sido publicada no DOU, só repercutiu no noticiário capixaba, aparentemente. É importante destacar que a repercussão jornalística não se confunde com a divulgação do edital em jornal de grande circulação”, afirmou.
INFRAERO
A Infraero informou por meio de nota que o assunto em questão está sendo analisado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em conjunto com a própria Infraero e que, somente após essa análise, haverá novas informações sobre o andamento da licitação. Sobre a ação, a Infraero informou que aguarda a notificação oficial a respeito do assunto. A empresa que venceu a licitação não foi localizada para se pronunciar. 

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