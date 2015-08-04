Os instrutores de autoescolas do Espírito Santo ganharam, por meio de uma liminar na Justiça, um prazo de 90 dias para se adequarem a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A partir deste mês de agosto, seria obrigatório que todos os instrutores possuíssem pelo menos 1 ano de experiência de categoria D da habilitação. Tal decisão poderia tirar o emprego de 470 instrutores, segundo o sindicato da classe. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) informou que vai recorrer da decisão de prorrogar o prazo.

A categoria D da habilitação permite que o condutor dirija veículos de transportes de passageiros, como ônibus, micro-ônibus e vans. Até mesmo para ser instrutor nas aulas para moto e carros, o instrutor precisa ter a categoria D, e por mais de um ano. A resolução do Contran é de 2010, mas foi dado um prazo de 5 anos para a classe se adequar.

Your browser does not support the audio element. Liminar garante que 470 instrutores de autoescolas trabalhem sem categoria D

Balanço

No Estado, segundo o Detran-ES, há 1.946 instrutores cadastrados. Destes, 1.476 já têm a categoria D há mais de um ano. Outros 165 possuem a D, mas há menos de um ano e 305 não possuem a categoria. Se entrasse em vigor neste mês, 470 instrutores seriam impedidos de exercer a profissão.

Esta foi a alegação do Sindicato das Autoescolas do Estado (Sindauto) para pedir a liminar, segundo o presidente da entidade Anderson Perosini. “Um ano de categoria D nós somos favoráveis. Estamos brigando por aqueles profissionais que estão credenciados no sistema que tenham um prazo hábil maior para se adequar. Muitos poderiam perder o emprego. A gente tem a expectativa de que 70% possa chegar a 1 ano de experiência nos próximos três meses”, disse à Rádio CBN Vitória.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, Carlos Gaudio, explicou que o órgão vai recorrer da decisão por entender que já houve 5 anos pra determinação federal ser cumprida. “São profissionais que estão próximos de completar um ano e estão querendo este prazo. A liminar foi só para suspender a instrução de serviço do Detran que normatiza a resolução do Contran. Mas, a lei federal ainda existe e por isso vamos recorrer. Hoje, o Detran não está exigindo a categoria D”, disse.