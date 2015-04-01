Liminar derruba teto de reajuste de mensalidades vinculadas ao Fies

O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe) obteve na Justiça Federal uma liminar que derruba o limite de 6,4% de reajuste das mensalidades bancadas com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A ação ordinária foi ajuizada na 3ª Vara Federal Cível em Vitória. O documento foi expedido no último dia 27 pelo juiz federal Rodrigo Reiff Botelho e vale para os alunos que estão em processo de renovação e aditamento do contrato de financiamento, nas instituições filiadas ao Sinepe. O Ministério da Educação (MEC) informou que vai recorrer.Por conta da decisão, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) deverá adotar as medidas necessárias para que o sistema do Fies não impeça as renovações e aditivos aos contratos, caso o valor do financiamento tenha sido majorado fora dos limites de 4,5 a 6,41% em relação ao valor de financiamento do semestre anterior. O cumprimento da liminar passará a ser obrigatório a partir do momento em que a União e FNDE forem intimadas de tal decisão, por meio de ofício, o que ainda não foi confirmado nos autos.

Your browser does not support the audio element. Liminar derruba teto de reajustes de mensalidades vinculadas ao Fies

20 mil buscam Fies no Espírito Santo

Em meio ao impasse jurídico entre governo federal e faculdades particulares, estudantes que dependem do financiamento ainda enfrentam dificuldades para serem beneficiados. Eles já começaram a ser submetidos às novas regras do Fies desde a última segunda-feira (30). A estimativa do Sinepe é que, de 80 mil alunos que tentam cursar o ensino superior, por meio de faculdades particulares, cerca de 20 mil recorrem ao financiamento estudantil.

É o caso dos filhos e do sobrinho do portuário Wanderlei Neves. A filha dele tenta ingressar na faculdade de Direito, em uma instituição de Vila Velha, por meio do Fies, mas há um mês e meio não consegue acessar o site do Ministério da Educação (MEC). O sobrinho quer entrar no mesmo curso e enfrenta as mesmas dificuldades. Para garantir as vagas, foi preciso pagar a primeira mensalidade, que custa mais de R$ 1 mil. Já o filho, precisou trancar o terceiro período do curso de Engenharia Civil, por não conseguir o aditamento e, assim, não alcançar a renovação de contrato do Fies.

A situação e a vigência de novas regras para o financiamento revolta o portuário. "É um absurdo. Eles só querem estudar. E para estudar hoje está muito difícil. Parece até que o governo não quer que as pessoas não tenham educação. Se a pessoa estiver só, ela desiste, tamanha é a dificuldade. Eu e minha esposa estávamos indo para faculdade pra garantir a vaga deles às 3h e saindo às 22h", relatou à Rádio CBN Vitória.

Renovação após liminar

Com a liminar, a renovação do contrato do Fies vai ser facilitada, segundo o presidente do Sinepe, Antônio Eugênio Cunha. De acordo com ele, o limite para o reajuste de valores de mensalidades do Fies era o principal entrave para esses alunos.

Já os alunos que tentam iniciar o ensino superior, por meio de faculdades particulares, e pretendem contar com o financiamento do governo federal, vão precisar preencher os seguintes requisitos: terem feito, no mínimo, 450 pontos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2014 e não ter zerado a prova de redação. O reajuste limite de 6,4% na mensalidade das faculdades que aceitam o Fies também começou a valer na última segunda, para novos e antigos alunos.

Com as novas determinações, Antônio Eugênio Cunha acredita que o maior prejudicado é o aluno oriundo da escola pública. "Isso causa uma dificuldade maior do acesso dos alunos ao financiamento estudantil. O maior prejudicado são os alunos que tiveram formação de qualidade menor, vamos colocar assim, oriundos da escola pública. O maior prejudicado é o aluno que está tentando melhorar a sua vida", afirmou.

Ele avalia que as empresas de ensino também sofrem prejuízos com as mudanças nas regras do financiamento, já que houve contrato de novos profissionais, fornecedores e uma série de itens necessários para a execução das atividades do curso.

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